أنيس بن ريانة: أكثر من 256 منطقة رطبة في تونس

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وتحدث بن ريانة خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند عن اليوم العالمي للمناطق الرطبة بموجب الإتفاقية الدولية رامسار الممضاة يوم 2 فيفري 1971، للحفاظ والإستخدام المستدام للمناطق الرطبة نظرا لكونها مناطق هشة ومتدهورة تواجه التلوث والجفاف والإستغلال المفرط.
وأوضح بأنّ المناطق الرطبة هي التي تتجمع فيها المياه من عذبة أو مالحة أو طبيعية أو إصطناعية، مشيرا إلى مساهمتها في حماية المدن مثل السباخ والسدود.
ويوجد في العالم 12.1 مليون كلم مربع من المناطق الرطبة، وفي إفريقيا 131 مليون هكتار، هذا واندثرت 35 بالمائة من المناطق الرطبة في العالم في الفترة من 1970 إلى 2015.
وأفاد بن ريانة أنّ البلاد التونسية تحتوي على أكثر من 256 منطقة رطبة وأكثر من 40 منطقة مصنفة رامسار ومن بينها من لها أهمية دولية مثل شط الجريد وبحيرة اشكل والتي تشهد هجرة الطيور لما فيها من تنوع بيولوجي كبير، مضيفا أن منطقة غار الملح هي أول مدينة رامسار في شمال افريقيا.
كما تضم أكثر من 160 نوع من النباتات البرية و50 نوع من النباتات البحرية وأكثر من 140 صنف حيوان يعيش في هذه المناطق.
ودعا بن ريانة إلى ضرورة الحفاظ على هذه المناطق من التلوث والبناء مشددا على ضرورة وضع قوانين صارمة وتنفيذها في ظل انتهاك الملك العمومي للمياه.
الكاتب: waed selmi
يتميز طقس اليوم السبت 4 فيفري 2023 بضباب محلي خلال الساعات الأولى للنهار بمنخفضات الشمال الغربي، ومن ثم يكون الطقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ورعدية بالجنوب وتكون محليا غزيرة. ويتطلب نشاط الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب، والبحر مضطرب إلى شديد الإضطراب. هذا وتكون الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 14 و19 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي.
today04/02/2023 1
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