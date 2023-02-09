أنيس خرباش: تسجيل انخفاض في أسعار بعض الخضر

قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش اليوم الخميس 9 فيفري 2023 إنه تم تسجيل انخفاض كبير في أسعار بعض الخضر وتسجيل تراجع بالنسبة للمعدل العام لأسعار مختلف المنتوجات الفلاحية.

وأضاف خرباش لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن أسعار الطماطم شهدت منذ شهر ديسمبر منحى تنازليا، لتصل إلى معدل 1500 مليم للكلغ الواحد، بعد ارتفاعها الكبير خلال شهر أكتوبر وبلوغها 3 دينارات.

وأكد أن أسعار الفلفل شهدت بدورها تراجعا كبيرا، بما يتراوح بين 10 و 15 بالمائة، إضافة إلى تراجع أسعار الخضر الورقية خلال شهر ديسمبر، وفي المقابل حافظ سعر البطاطا على الارتفاع مقارنة ببقية الخضر حيث تتراوح أسعارها بين 1800 و2000 مليم للكلغ الواحد.

وتحدث خرباش عن انخفاض أسعار لحوم الدواجن بـ 7 إلى 10 بالمائة، مع الانخفاض المسجل في درجات الحرارة، مشيرا في المقابل إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وأفاد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بأن أسعار مادة البصل مازالت مرتفعة ويمكن أن تنخفض مع بداية فصل الربيع، وذلك بسبب تراجع مساحات الإنتاج وندرة المياه، وأشار إلى أن الفلاح يبيعها بأسعار تتراوح بين 1200 و1500 مليم وتصل إلى المستهلك بحوالي دينارين.

وأفاد بأن النقص على مستوى مادة البطاطا سيتواصل خلال شهر رمضان، وعبّر عن أمله في تحسن العرض مع اقتراب موعد الإنتاج بالنسبة لـ “البطاطا الربعية”.