play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون الثنائي منبثقة عن مشروع Eden-MED

today06/03/2024 10

Background
share close

أبرمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الجهوية لحماية المحيط بصقلية أمس الثلاثاء، أربع اتفاقيات إطارية للتعاون الثنائي منبثقة عن مشروع Eden-MED بعد تحيينها.

وتتمحور الاتفاقيات حول مجالات “التعاون عبر الحدود في ميدان التربية البيئية” و “تعزيز مراقبة جودة المياه”، و “المحافظة على التنوع البيولوجي وتأثير التغيرات المناخية”و ” تعزيز مراقبة جودة الهواء”.

كما تمّ خلال هذه اللقاء، مناقشة آفاق التعاون الثنائي وسبل تجسيدها على أرض الواقع بين الوكالتين خاصّة في مجالات التدخل المشتركة.

والوكالة الجهوية لحماية المحيط بصقلية هي الشريك الإيطالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط في مشروع التربية البيئية من أجل متوسّط مستدام Eden-MED ، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا.

 

Written by: waed

التسجيلات

Logo Express FM
0%