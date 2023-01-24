إجراءات مرورية بمناسبة مباراة الترجي والملعب التونسي غدا

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية بمناسبة مقابلة الجولة العاشرة من البطولة الوطنيّة لكرة القدم التي ستدور يوم غد الأربعاء 25 جانفي 2023 على الساعة 14.00 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برداس بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي.

وأفادت وزارة الدّاخليّة في بلاغها بأنه تقرّر اتخاذ الإجراءات التالية:

أولا : يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في الجزء الممتد بين مفترق معرض (ب س ب) ومفترق برج الوزير الزهراء بداية من الساعة 11.00 إلى الساعة 18.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا : يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 00 .11 ويُستحسن القدوم في أوقات مبكرة تجنبا للاكتظاظ.

ثالثا : تسهيلا لعمليّة الدّخول وتجنبا للاكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرّياضيّة، تمّ تخصيص المأوى الشمالي والجنوبي لسيّارات أحبّاء الترجّي الرّياضي التونسي حيث يمكن الوصول إليهما:

عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة ثم مفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.

عبر الطريق الوطنية رقم 01 فمفترق شوشة رادس ثم مفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مفترق برج الوزير الزهراء.

عبر محوّل الملعب ثم المنعرج في اتجاه الطريق الوطنيّة رقم 01 ثم مدخل الزيتون أو عبر المدخل الرئيسي ثم يمينا اتجاه المأوى الجنوبي.

الطريق الوطنية رقم 01 مرورا بمفترق شوشة رادس ثم مفترق (ب س ب) فالمدخل الرّئيسي ثم الانعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي.

عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الانعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي أو يمينا اتجاه المأوى الشمالي.

رابعا : يكون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصحفيّين.

وأكدت إدارة شرطة المرور في بلاغها ضرورة احترام قانون والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة، مضيفة أنه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في كلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.