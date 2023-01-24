إجراءات مرورية بمناسبة مباراة الترجي والملعب التونسي غدا

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وأفادت وزارة الدّاخليّة في بلاغها بأنه تقرّر اتخاذ الإجراءات التالية:
أولا: يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في الجزء الممتد بين مفترق معرض (ب س ب) ومفترق برج الوزير الزهراء بداية من الساعة 11.00 إلى الساعة 18.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.
ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 00 .11 ويُستحسن القدوم في أوقات مبكرة تجنبا للاكتظاظ.
ثالثا: تسهيلا لعمليّة الدّخول وتجنبا للاكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرّياضيّة، تمّ تخصيص المأوى الشمالي والجنوبي لسيّارات أحبّاء الترجّي الرّياضي التونسي حيث يمكن الوصول إليهما:
رابعا: يكون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصحفيّين.
وأكدت إدارة شرطة المرور في بلاغها ضرورة احترام قانون والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة، مضيفة أنه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في كلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أكد منور الصغيري مدير وحدة الإنتاج الحيواني في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، أن منظومات الإنتاج الفلاحي تشهد مشاكل كبيرة تتلخص في ارتفاع كلفة الإنتاج، نظرا لأن أغلب مكونات الإنتاج يقع توريدها من الخارج، وتتأثر بالأوضاع الدولية والإقليمية المتقلبة بالإضافة إلى التغيرات المناخية. وأضاف منور الصغيري لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن تونس تعيش على وقع الموسم الخامس من الجفاف والتغيرات المناخية، كما أن منظومات […]
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