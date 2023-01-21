play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

إجراءات مرورية بمناسبة مباراة النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري

todayيناير 21, 2023

Background
share close

أصدرت وزارة الداخلية اليوم السبت 21 جانفي 2023 بلاغا مروريا بمناسبة مقابلة الجولة الثانية إيّاب من البطولة الوطنيّة المحترفة لكرة القدم التي ستدور يوم غد الأحد 22 جانفي 2023 على الساعة 14.00 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برداس بين فريقي النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري.

وأعلنت وزارة الدّاخليّة اتخاذ جملة من الإجراءات، وهي كالتالي:

أولا: يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في الجزء الممتد بين مفترق معرض (ب س ب) ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 11.00 إلى الساعة 18.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 11.00 ويُستحسن القدوم في أوقات مبكرة تجنبا للاكتظاظ.

ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الشمالي والجنوبي لسيّارات أحبّاء النادي الإفريقي ويمكن الوصول إليهما عبر:

  • محوّل الملعب فمفترق المدخل الرّئيسي ثم الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي.
  • الطريق السريعة الجنوبيّة ثم مفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر ثم الطريق الوطنية رقم 01 فالإنعراج يمينا اتجاه مفترق المدخل الرئيسي ثم المأوى الشمالي.
  • الطريق الوطنية رقم 01 مرورا بمفترق شوشة رادس ثم مفترق (ب س ب) فالمدخل الرئيسي ثم الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي.
  • مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية إتجاه المأوى الشمالي.

رابعا: التأكيد على كافة الجماهير الرياضية بإيواء سياراتهم داخل الكآوي المخصصة ضمانا لحسن تامينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير.

خامسا: يكون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر  المقصورات (Loges) والصحفيّين.

وأكدت إدارة شرطة المرور في البلاغ ضرورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد علن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link

الأخبار

مواصلة تعليق الدروس في عدد من المناطق في جندوبة

قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة مواصلة تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية بمعتمدية عين دراهم والمدارس والمعاهد المتواجدة بالمرتفعات بمعتمدية غار الدماء وبلطة بوعوان، وذلك بسبب تساقط كميات هامة من الثلوج وانقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات. كما قرّرت اللجنة أيضا تركيز وسائل التدخل المتمثلة في آلات إزاحة الثلوج والآلات الكاسحة والماسحة التي تم توفيرها من الإدارة الجهوية التجهيز والإدارة الجهوية للفلاحة ومن الخواص بمفترق بني مطير ونزل […]

todayيناير 21, 2023

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%