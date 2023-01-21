إجراءات مرورية بمناسبة مباراة النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري

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وأعلنت وزارة الدّاخليّة اتخاذ جملة من الإجراءات، وهي كالتالي:
أولا: يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في الجزء الممتد بين مفترق معرض (ب س ب) ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 11.00 إلى الساعة 18.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.
ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 11.00 ويُستحسن القدوم في أوقات مبكرة تجنبا للاكتظاظ.
ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الشمالي والجنوبي لسيّارات أحبّاء النادي الإفريقي ويمكن الوصول إليهما عبر:
رابعا: التأكيد على كافة الجماهير الرياضية بإيواء سياراتهم داخل الكآوي المخصصة ضمانا لحسن تامينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير.
خامسا: يكون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصحفيّين.
وأكدت إدارة شرطة المرور في البلاغ ضرورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد علن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.
الكاتب: Asma Mouaddeb
قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة مواصلة تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية بمعتمدية عين دراهم والمدارس والمعاهد المتواجدة بالمرتفعات بمعتمدية غار الدماء وبلطة بوعوان، وذلك بسبب تساقط كميات هامة من الثلوج وانقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات. كما قرّرت اللجنة أيضا تركيز وسائل التدخل المتمثلة في آلات إزاحة الثلوج والآلات الكاسحة والماسحة التي تم توفيرها من الإدارة الجهوية التجهيز والإدارة الجهوية للفلاحة ومن الخواص بمفترق بني مطير ونزل […]
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