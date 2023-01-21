إجراءات مرورية بمناسبة مباراة النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري

أصدرت وزارة الداخلية اليوم السبت 21 جانفي 2023 بلاغا مروريا بمناسبة مقابلة الجولة الثانية إيّاب من البطولة الوطنيّة المحترفة لكرة القدم التي ستدور يوم غد الأحد 22 جانفي 2023 على الساعة 14.00 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برداس بين فريقي النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري.

وأعلنت وزارة الدّاخليّة اتخاذ جملة من الإجراءات، وهي كالتالي:

أولا : يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في الجزء الممتد بين مفترق معرض (ب س ب) ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 11.00 إلى الساعة 18.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا : يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 11.00 ويُستحسن القدوم في أوقات مبكرة تجنبا للاكتظاظ.

ثالثا : تمّ تخصيص المأوى الشمالي والجنوبي لسيّارات أحبّاء النادي الإفريقي ويمكن الوصول إليهما عبر:

محوّل الملعب فمفترق المدخل الرّئيسي ثم الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي.

الطريق السريعة الجنوبيّة ثم مفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر ثم الطريق الوطنية رقم 01 فالإنعراج يمينا اتجاه مفترق المدخل الرئيسي ثم المأوى الشمالي.

الطريق الوطنية رقم 01 مرورا بمفترق شوشة رادس ثم مفترق (ب س ب) فالمدخل الرئيسي ثم الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي.

مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية إتجاه المأوى الشمالي.

رابعا : التأكيد على كافة الجماهير الرياضية بإيواء سياراتهم داخل الكآوي المخصصة ضمانا لحسن تامينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير.

خامسا : يكون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصحفيّين.

وأكدت إدارة شرطة المرور في البلاغ ضرورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد علن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.