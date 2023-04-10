إجراء المباريات بعد الإفطار: “القرار ليس بيد الرابطة ولا الجامعة”

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وأوضح القروي في تصريح اليوم الإثنين 10 أفريل 2023 لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن “بعض الأندية سبق لها وأن تقدمت بطلبات في خصوص برمجة مبارياتها ليلا بعد الإفطار وهي على علم بفحوى الإجابة عن تلك الطلبات والتي تعذرت الاستجابة لها لأسباب لا علاقة لها بالجانب الرياضي”.
وقال إن “برمجة توقيت المقابلات لا تعنينا إطلاقا بل تعود إلى الجهات المكلفة بالتنظيم وتأمين المباريات حيث أن الأولوية تبقى تأمين سلامة الجماهير حتى تدور تلك المقابلات في كنف النظام والأمان”.
وأضاف القروي “كل الأندية ومدربي فرق الرابطة المحترفة الأولى على علم بهذا الأمر ولهذا نستغرب بعض التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف التي تنفي علمها بموقف الرابطة أو الجامعة من هذه المسألة فالجميع يدرك الحقيقة وهي أن القرار ليس بيد الرابطة أو الجامعة”.
وبين الناطق الرسمي باسم الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أن الأمر يختلف حينما يتعلق الأمر بمباراة دولية أو قارية لأن الهيكل الإفريقي هو الذي يملي قراره فيما يخص توقيت المباراة على الدولة المستضيفة المطالبة باحترام تلك القرارات وتطبيقها وإلا تكون عرضة للعقوبات سواء على الأندية أو المنتخبات”.
ومن جهة أخرى أشار القروي إلى أن “الرابطة تسعى لتغليب مصلحة الأندية فيما يخص العقوبات التي يقع تسليطها على الفرق في نهاية كل جولة ولهذا فهي تتفادى التشدد في المادة العقابية وخاصة عدم تسليط عقوبة اللعب دون جمهور إلا في الحالات القصوى، مراعاة منها لمصلحة الأندية الفضلى”.
*وات
الكاتب: Asma Mouaddeb
البطولة الوطنية المحترفة الجامعة التونسية لكرة القدم الرابطة الوطنية كرة القدم
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