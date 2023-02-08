إحالة ملف الشهيدين على القضاء العسكري والإستماع إلى وزير داخلية سابق 

أكدت إيمان ڨزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي 8 فيفري 2023، أنه تم مؤخرا إعلام هيئة الدفاع، بأنّ القضاء المدني تخلى عن قضية الشهيدين وتمت إحالة الملف على القضاء العسكري.

وأضافت ڨزارة، خلال ندوة صحفية لكشف مستجدات ملابسات قضية اغتيال الشهيدين، أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد قيادات أمنية عليا، فيما يعرف بملف الغرفة السوداء.

وأشارت إلى أنه تم حجز آلات تم التستر عليها خلال 10 سنوات بما فيها آلة لحرق الوثائق وجزء من المحجوز الورقي في ملف مصطفى خذر.

كما أعلنت عضو هيئة الدفاع، أنه يتم السماع إلى وزير الداخلية السابق هشام الفوراتي الذي قال “لادراية لي ولا علم لي بالغرفة..وغلطوني..” وفق تصريحها.

وقالت إيمان قزارة “نحن اليوم أمام اخطبوط إجرامي إرهابي لديه إمتدادات أجنبية”. وأعلنت المحامية، أن هيئة الدفاع “قدمت شكاية جزائية ضد راشد الغنوشي ومعاذ ابنه، وعلي العريض من أجل المشاركة في جرائم إرهابية وتم تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.

ريم الحسناوي