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الأخبار

إرسال مساعدات وفريق من الحماية المدنية إلى تركيا وسوريا

today07/02/2023 1

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أشرف وزراء الداخلية والدفاع الوطني والشؤون الإجتماعية والصحة اليوم على إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بشحنتين من المواد الغذائية والأغطية والأدوية لدولتي تركيا وسوريا على إثر الزلزال المدمر الذي جد صبيحة يوم 06 فيفري 2023 وأسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة، وذلك “عملا بتعليمات رئيس الجمهورية”.

وبالإضافة إلى ذلك تم إرسال فريق من الحماية المدنية مختص في البحث والإنقاذ من تحت الأنقاض متكون من ضباط وأطباء وأعوان مسعفين مجهزين بمعدات متطورة للبحث والإنقاذ وفقا للمعايير الدولية فضلا عن فريق أنياب للبحث عن المفقودين وفرق طبية للتعامل مع المحاصرين تحت الأنقاض بكافة معداتها وفريق طبي من وزارة الصحة، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.
ومن جهته أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري أن الطائرة العسكرية الأولى ستقلع بعد قليل في اتجاه مطار أدانا التركي، فيما تقلع الطائرة الثانية غدا صباحا في اتجاه مطار حلب.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر أمس الإثنين بإرسال مساعدات عاجلة لكلّ من سوريا وتركيا.

هذا وارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 7100 اليوم ثلاثاء، فيما ما زال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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