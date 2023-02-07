إرسال مساعدات وفريق من الحماية المدنية إلى تركيا وسوريا

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هذا وارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 7100 اليوم ثلاثاء، فيما ما زال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.
الكاتب: Asma Mouaddeb
today07/02/2023 1
قال الخبير المحاسب هشام العجبوني والقيادي في حزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 إن "الزمن السياسي للماسك بالحكم حاليا لا علاقة له بالزمن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد". وأضاف العجبوني لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن كل المؤشرات الاقتصادية في تدهور مع تواصل غياب القيادة الواعية بحجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، قائلا "الوضع الحالي لا يمثل من الخطورة والصعوبة شيئا مقابل ما سنعيشه مستقبلا، والأزمة الاقتصادية ككرة الثلج كلما تأخر […]
today07/02/2023 2
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