إستقالة وزير الداخلية

وقال شرف الدين “الأمانة ساقتني إلى وزارة الداخلية وخلع علي رئيس الجمهورية عباءة ومسؤولية وأمانة وزارة الداخلية، والأمانة هي التي حرصت أن تطبع عملي داخل وزارة الداخلية.. ولم يكن أمرا هينا، كان علي أن أكون قديسا أحيانا وراهبا أحيانا أخرى، وجنديا لا ينزع بزته العسكرية في أحيان كثيرة، والأمانة أيضا شاءت أن أخلع عن نفسي الآن رداء وزارة الداخلية وهذا بإذن من السيد رئيس الجمهورية”.

وتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية بعد تفهمه لوضعيته والسماح له بخلع مسؤولية وزارة الداخلية عن نفسه “لأن هناك أمانة أخرى نادتني” وفق تعبيره.