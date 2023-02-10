إسناد درجة إنذار عالية لولايتي جندوبة وسليانة

إقتصاد

اعتبر الحبيب كراولي، رئيس نادي مسيري البنوك الإفريقية اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، أنّ انعقاد الدورة 34 للأيام السنوية للنادي في تونس، هو رسالة مهمة في الظرف الذي تمر به بلادنا، وبمثابة الرمزية بأن تونس مازالت تتميز بالجاذبية والمصداقية في المجال المالي والبنكي والابتكار. واعتبر كراولي، أن هذا اللقاء السنوي هو فرصة لإرساء علاقات عضوية وشراكة دائمة بين مختلف الدول، مبيّنا أنه تم تناول مدى تطابق التشريعات البنكية، مع مقتضيات […]