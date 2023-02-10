إسناد درجة إنذار عالية لولايتي جندوبة وسليانة

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أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، إسناد اللون البرتقالي لولايتي جندوبة وسليانة والخاص بدرجات الإنذار العالية، نظرا للتساقطات الثلجية المتوقعة إضافة إلى غزارة الأمطار الرعدية وقوة التهاطلات الممكنة.
ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي كافة المواطنين إلى ضرورة الانتباه والحذر.
الكاتب: Asma Mouaddeb
اعتبر الحبيب كراولي، رئيس نادي مسيري البنوك الإفريقية اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، أنّ انعقاد الدورة 34 للأيام السنوية للنادي في تونس، هو رسالة مهمة في الظرف الذي تمر به بلادنا، وبمثابة الرمزية بأن تونس مازالت تتميز بالجاذبية والمصداقية في المجال المالي والبنكي والابتكار. واعتبر كراولي، أن هذا اللقاء السنوي هو فرصة لإرساء علاقات عضوية وشراكة دائمة بين مختلف الدول، مبيّنا أنه تم تناول مدى تطابق التشريعات البنكية، مع مقتضيات […]
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