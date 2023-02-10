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الأخبار

إسناد درجة إنذار عالية لولايتي جندوبة وسليانة

today10/02/2023

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أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، إسناد اللون البرتقالي لولايتي جندوبة وسليانة والخاص بدرجات الإنذار العالية، نظرا للتساقطات الثلجية المتوقعة إضافة إلى غزارة الأمطار الرعدية وقوة التهاطلات الممكنة.

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي كافة المواطنين إلى ضرورة الانتباه والحذر.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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