إصابة 03 أشخاص في حادث اصطدام شاحنة بالمترو رقم 4

جدّ، صباح اليوم الاثنين، على مستوى المركب الجامعي بمنوبة، حادث اصطدام بين شاحنة، والمترو الخفيف رقم 4، مما أسفر عن إصابة ثلاث أشخاص وهم سائق الشاحنة ومرافقيه، تم نقلهم إلى مستشفيي شارل نيكول والرابطة بالعاصمة، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية العميد سالم اليوسفي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وتتمثل صورة الحادث، في اصطدام شاحنة بعد خروجها من مركز البريد بالمركب الجامعي، بمقدمة المترو المتجه نحو العاصمة، لدى عبورها السكة، مما خلف أضرارا مادية في البلور الأمامي للمترو وفي مقدمة الشاحنة، دون تسجيل إصابات في صفوف ركاب المترو.

وحل أعوان مركز الحرس الوطني بمنوبة ووحدات المرور، وقاموا بتأمين الشاحنة، كما تدخل فريق الصيانة والتدخل السريع في الإبّان لإعادة الجولان في الاتجاهين إلى نشاطه الاعتيادي، وفق تأكيد مصدر أمني.

وتولت الوحدات المرورية، وفق ذات المصدر، فتح بحث في أسباب الحادث، بالتوازي مع تحقيق إدارة شركة النقل حول أسباب الحادث وملابساته.