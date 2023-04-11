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الأخبار

إطلاق أول خدمة تعاقدية إلكترونية بين المواطن والإدارة

today11/04/2023 137

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أطلقت اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2022 رئاسة الحكومة، أول خدمة لإبرام العقود الالكترونية لبيع وشراء العربات الخاصة.

وتعتبر خدمة العقد الالكتروني أول خدمة تعاقدية إلكترونية بين المواطن والإدارة التونسية رغم أن القانون يسمح بها منذ سنة 2002.

وتمكن هذه الخدمة من شراء العربات و بيعها عبر بوابة المواطن باستعمال الهوية الرقمية على e-bawaba.tn الجوال “ء هوية “، التي أطلقتها رئاسة الحكومة في أوت الفارط.

وتعتبر “ء هوية ” أول هوية رقمية موجهة للمواطن تمكن من الولوج الآمن للخدمات الالكترونية والحصول على الوثائق الادارية الرسمية عن بعد دون التنقل على عين المكان.

وينخرط حاليا في هذه الخدمة الإلكترونية قرابة 39 ألف شخص حسب تصريح لوزير التكنولوجيا و الاتصال نزار بن ناجي.

وتندرج خدمة العقد الالكتروني في إطار الاستراتيجية الرقمية الوطنية والإصلاحات الكبرى للحكومة في مجالي التحديث الإداري والتحول الرقمي ليتم الاستغناء نهائيا في المستقبل عن الصيغة الورقية و التعريف بالإمضاء في عقود بيع و شراء العربات.

وصرح وزير التكنولوجيا والاتصال أنه بعد إتمام العقد الكترونيا من قبل البائع والمشتري يرسل العقد اليا الى الوكالة الفنية للنقل البري.

وأضاف أن هذه خدمة غير إجبارية وموجهة للأشخاص الطبيعيين في الوقت الحالي.

من جهته، أوضح وزير النقل، ربيع المجيدي أن هذه الخدمة تندرج ضمن سياسة الحكومة في تدعيم سياسات الرقمنة و تبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل الحياة على المواطنين.

 

*رانيا رزيق

الكاتب: waed selmi

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