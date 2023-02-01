إعفاء مدير عام حرس الحدود وعدد من الإطارات الأمنية بجرجيس

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وجاء في البيان أنّ قرارات الإعفاء تاتي عقب الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الثلاثاء 31 جلنفي 2023 إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة.
وكان رئيس الدولة شدد خلال لقائه قيادات أمنية على أنّ حادثة جرجيس هي “عملية إغراق مقصودة ومدبرة وذهب ضحيتها البؤساء والفقراء”.
وأضاف قائلا “وعدت أهل جرجيس بكشف الحقيقة ولكن طالت الإجراءات ولم تبرز الحقيقة بالرغم من وجود قرائن ترتقي إلى درجة الأدلة على أن عملية اغراق المركب عملية الاغتيال كانت مقصودة .. القارب الذي غرق لفظه البحر وكان مثقوبا ووضع عليه مادة الرزين ومن دبّر العملية هو الذي أغرق هؤلاء ولا بد من محاكمة هؤلاء”.
الكاتب: waed selmi
قال الخبير البنكي والمالي سفيان الوريمي اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 إنّ تخفيض تصنيف 4 بنوك تونسية من قبل وكالة موديز يعود إلى الوضعية العامة في البلاد إقتصاديا وماليا خاصة بعد تخفيض الترقيم الإئتماني لتونس مؤخرا. كما أوضح الوريمي خلال إستضافته في برنامج لكسبراس أنّ السبب الثاني يتعلق بالقروض المباشرة التي رصدتها هذه البنوك للدولة التونسية والتي تمثل 57 بالمائة من أصولها الذاتية. وأضاف أنّ الترقيم السيادي لتونس ووضعية أغلب […]
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