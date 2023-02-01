إعفاء مدير عام حرس الحدود وعدد من الإطارات الأمنية بجرجيس

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023، أنّه تقرر إعفاء كل من المدير العام لحرس الحدود وعدد من الإطارات الأمنية بجرجيس من مهامهم.

وجاء في البيان أنّ قرارات الإعفاء تاتي عقب الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الثلاثاء 31 جلنفي 2023 إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة.

وكان رئيس الدولة شدد خلال لقائه قيادات أمنية على أنّ حادثة جرجيس هي “عملية إغراق مقصودة ومدبرة وذهب ضحيتها البؤساء والفقراء”.

وأضاف قائلا “وعدت أهل جرجيس بكشف الحقيقة ولكن طالت الإجراءات ولم تبرز الحقيقة بالرغم من وجود قرائن ترتقي إلى درجة الأدلة على أن عملية اغراق المركب عملية الاغتيال كانت مقصودة .. القارب الذي غرق لفظه البحر وكان مثقوبا ووضع عليه مادة الرزين ومن دبّر العملية هو الذي أغرق هؤلاء ولا بد من محاكمة هؤلاء”.