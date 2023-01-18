إفتيسان بن عياد: فرص كبيرة للإستثمار في ليبيا في مختلف المجالات

اعتبر إفتيسان بن عياد مدير إدارة العمليات ببنك ABC اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 على هامش المعرض التونسي الليبي لتطور التجارة والصناعة أنّ مصراتة تعتبر منطقة تجارية وصناعية في عديد المجالات خاصة الصناعات الحديدية.

وأشاد بن عياد خلال حضوره في برنامج لكسبراس بالبنية التحتية التي تجعل من المنطقة تتميز، مشيرا إلى أنّ كل المعامل بالجهة تعد “من أعلى طراز”، وفي تحسن دائم ومواكبة للتكنولوجيات الجديدة.

وتحدث ممثل البنك عن التنافسية بين المجموعات الكبيرة التونسية الليبية، وهو إيجابي من خلال السعي إلى التجديد والتحسين في الجودة، معتبرا أنّ فرص الإستثمار في السوق الليبية كبيرة ويمكن أن يكون هناك تكامل وإستثمار في الإتجاهين.

وأوضح ذات المصدر أنّ البنك يتواجد في المعرض لمواكبة الحدث عن قرب، حيث يواكب البنك التغيرات والتطورات والقوانين والتراتيب لحسن الدراية بالمواضيع مما يسهل التواصل بين الطرفين وحسن سيرورة البرنامج.

وشدّد على أنّ بنك ABC يتابع تنفيذ المشاريع فيما بعد، وتحدث عن المخاطر التي يواجهها أي مشروع مبينا أهمية العمل على تقليصها، حيث يتمثل دور المؤسسة البنكية في توفير الثقة وتعزيز الإعتمادات للحماية من كل المخاطر السيادية أو المالية والتقنية، إضافة إلى عدة تقنيات لتجنب مخاطر أخرى.

وجدّد إفتيسان بن عياد مدير إدارة العمليات ببنك ABC التأكيد على وجود فرص كبيرة للاستثمار في ليبيا في مختلف المجالات مثل التشييد والإعمار والصناعات الغذائية، معتبرا أنّ “مصراتة بوابة على إفريقيا وسوق كبير” كما أنّ الشركات في ليبيا على إستعداد للتعامل مع التونسيين.