إقرار إضراب عام في قطاع التكوين المهني والتشغيل يوم غرّة فيفري

Express Radio Le programme encours
وأضاف قيس السعيدي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي أن مطالب الأعوان تتمثل في تفعيل النقاط الواردة بمحضر جلسة 12 أكتوبر 2022 بين الهياكل النقابية ووزارة التكوين المهني والتشغيل خاصة في الجانب المتعلق بتسوية وضعية 285 عونا متعاقدا بالوكالة منذ ثلاث سنوات وتوفير زي الشغل وتفعيل الزيادات والامتيازات المخولة لعدد من إطارات الوكالة.
وأشار ضيف برنامج الشارع التونسي، إلى أن بعض المطالب تم تفعيلها جزئيا فيما وقع التنكر إلى مطالب أخرى، وأكد استعداد أبناء القطاع لخوض كل أشكال النضال السلمي لتحقيق مطالبهم وهي محل اتفاق سابق وفق قوله.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أكدت المتحدّثة باسم موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حنان المداغي اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 أن أعوان الهيئة وموظفيها يطالبون باستئناف نشاطهم في أقرب الآجال، وردّ الاعتبار لهم وحفظ كرامتهم. وأضافت أن هناك اتهمات تطالهم حول تورطهم في شبهات فساد، ودعت مصالح الدولة إلى محاسبتهم في صورة ثبت تورطهم في أي ممارسات خارجة عن القانون أو أي تجاوزات، على اعتبار وأن "الهيئة مؤسسة من مؤسسات الدولة" وفق قولها. وأشارت إلى […]
تعليقات (0)