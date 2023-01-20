play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

إقرار إضراب عام في قطاع التكوين المهني والتشغيل يوم غرّة فيفري

todayيناير 20, 2023

Background
share close

أفاد قيس السعيدي المكلف بالإعلام والمتحدّث الرسمي باسم الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 بأنه تقرر تنفيذ إضراب وطني في قطاع التكوين المهني والتشغيل يوم غرة فيفري 2023، بعد تنفيذ يوم غضب وطني يوم أمس.

وأضاف قيس السعيدي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي أن مطالب الأعوان تتمثل في تفعيل النقاط الواردة بمحضر جلسة 12 أكتوبر 2022 بين الهياكل النقابية ووزارة التكوين المهني والتشغيل خاصة في الجانب المتعلق بتسوية وضعية 285 عونا متعاقدا بالوكالة منذ ثلاث سنوات وتوفير زي الشغل وتفعيل الزيادات والامتيازات المخولة لعدد من إطارات الوكالة.

وأشار ضيف برنامج الشارع التونسي، إلى أن بعض المطالب تم تفعيلها جزئيا فيما وقع التنكر إلى مطالب أخرى، وأكد استعداد أبناء القطاع لخوض كل أشكال النضال السلمي لتحقيق مطالبهم وهي محل اتفاق سابق وفق قوله.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link

الأخبار

أعوان هيئة مكافحة الفساد يُطالبون باستئناف نشاطهم وصرف مستحقاتهم

أكدت المتحدّثة باسم موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حنان المداغي اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 أن أعوان الهيئة وموظفيها يطالبون باستئناف نشاطهم في أقرب الآجال، وردّ الاعتبار لهم وحفظ كرامتهم. وأضافت أن هناك اتهمات تطالهم حول تورطهم في شبهات فساد، ودعت مصالح الدولة إلى محاسبتهم في صورة ثبت تورطهم في أي ممارسات خارجة عن القانون أو أي تجاوزات، على اعتبار وأن "الهيئة مؤسسة من مؤسسات الدولة" وفق قولها. وأشارت إلى […]

todayيناير 20, 2023

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%