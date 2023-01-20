إقرار إضراب عام في قطاع التكوين المهني والتشغيل يوم غرّة فيفري

أفاد قيس السعيدي المكلف بالإعلام والمتحدّث الرسمي باسم الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 بأنه تقرر تنفيذ إضراب وطني في قطاع التكوين المهني والتشغيل يوم غرة فيفري 2023، بعد تنفيذ يوم غضب وطني يوم أمس.

وأضاف قيس السعيدي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي أن مطالب الأعوان تتمثل في تفعيل النقاط الواردة بمحضر جلسة 12 أكتوبر 2022 بين الهياكل النقابية ووزارة التكوين المهني والتشغيل خاصة في الجانب المتعلق بتسوية وضعية 285 عونا متعاقدا بالوكالة منذ ثلاث سنوات وتوفير زي الشغل وتفعيل الزيادات والامتيازات المخولة لعدد من إطارات الوكالة.

وأشار ضيف برنامج الشارع التونسي، إلى أن بعض المطالب تم تفعيلها جزئيا فيما وقع التنكر إلى مطالب أخرى، وأكد استعداد أبناء القطاع لخوض كل أشكال النضال السلمي لتحقيق مطالبهم وهي محل اتفاق سابق وفق قوله.