إلغاء الإضراب العام في قطاع التكوين المهني والتشغيل

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وتمخضت الجلسة الصلحية اليوم عن الاتفاق بشأن تسوية وضعية المكلفين بتسيير الإدارات المركزية بالوكالة الوطنية للتشغيل وتفعيل النقطة الخاصة بمقتطعات الأكل والنقطة الخاصة بزي الشغل وبالزيادة في وصولات شراء زي الشغل لكل أعوان مؤسسات القطاع.
كما تم الاتفاق على أن تواصل وزارة التشغيل مساعيها لدى الأطراف المتدخلة لحصول أعوان القطاع على المنحة الجامعية، ومواصلة التفاوض في نقطة إعادة توظيف أصحاب الشهائد العليا لدى سلطة الإشراف والإدارات العامة للهياكل تحت سلطة الإشراف.
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الكاتب: waed selmi
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 47 لسنة 2023 مؤرّخ في 30 جانفي 2023 يتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ لمدة 11 شهرا إضافيا. ونص الفصل الأوّل من هذا الأمر، على التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية، ابتداء من اليوم 31 جانفي 2023 وإلى غاية يوم 31 ديسمبر 2023. وتمّ الإعلان عن التمديد في حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر واحد، وفق […]
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