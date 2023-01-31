إلغاء الإضراب العام في قطاع التكوين المهني والتشغيل

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صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 47 لسنة 2023 مؤرّخ في 30 جانفي 2023 يتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ لمدة 11 شهرا إضافيا. ونص الفصل الأوّل من هذا الأمر، على التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية، ابتداء من اليوم 31 جانفي 2023 وإلى غاية يوم 31 ديسمبر 2023. وتمّ الإعلان عن التمديد في حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر واحد، وفق […]