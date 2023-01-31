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الأخبار

إلغاء الإضراب العام في قطاع التكوين المهني والتشغيل

todayيناير 31, 2023

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ألغت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة لاتحاد الشغل الإضراب العام الذي كان مقررا تنفيذه غدا الأربعاء 1 فيفري 2023 إثر إتفاق تم التوصل إليه مساء اليوم الثلاثاء 31 جانفي خلال جلسة عمل عقدتها الجامعة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وتمخضت الجلسة الصلحية اليوم عن الاتفاق بشأن تسوية وضعية المكلفين بتسيير الإدارات المركزية بالوكالة الوطنية للتشغيل وتفعيل النقطة الخاصة بمقتطعات الأكل والنقطة الخاصة بزي الشغل وبالزيادة في وصولات شراء زي الشغل لكل أعوان مؤسسات القطاع.

كما تم الاتفاق على أن تواصل وزارة التشغيل مساعيها لدى الأطراف المتدخلة لحصول أعوان القطاع على المنحة الجامعية، ومواصلة التفاوض في نقطة إعادة توظيف أصحاب الشهائد العليا لدى سلطة الإشراف والإدارات العامة للهياكل تحت سلطة الإشراف.

 

*وات

الكاتب: waed selmi

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