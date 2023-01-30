إلغاء كلي وجزئي لنتائج بعض المترشحين في الدورة الثانية للتشريعية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الإثنين 30 جانفي 2023، تسجيل جملة من المخالفات خلال فترة الحملة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية.

وأضاف أنه من بين هذه المخالفات 10 تتعلق بتغيير مكان أو توقيت النشاط دون إعلام مسبق، و30 مخالفة تتعلق بعدم الإعلام عن النشاط في الأجال القانونية، و37 مخالفة للتعليق خارج الأماكن المخصصة لذلك.

وأفاد بوعسكر بأن مجلس الهيئة صادق بالإجماع على قرار الإلغاء الكلي والجزئي لنتائج بعض المترشحين في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.

وأوضح بوعسكر أنه تقرر، الإلغاء الجزئي لنتائج المترشح سامي التوجاني بدائرة سجنان جومين غزالة من ولاية بنزرت بعد ارتكابه جملة من المخالفات والجرائم الانتخابية منها إحداث الفوضى والشغب واستعمال الموارد العمومية وخرق الصمت الانتخابي.

وتطبيقا للقانون تم اعتبار المخالفات المرتكبة من طرفه من قبيل الاخلالات الجسيمة التي تؤثر على نتيجة الانتخابات بصفة جوهرية، وتقرر الإلغاء الجزئي للأصوات التي تحصل عليها المترشح سامي التوجاني وعددها 1456 صوتا.

كما تقرر الإلغاء الكلي للأصوات التي تحصل عليها المترشح طارق المهدي عن دائرة ساقية الدائر من ولاية صفاقس، وعددها 3321 صوتا وذلك بعد ثبوت تجاوزه السقف الجملي للانفاق وارتكابه عديد المخالفات المالية.