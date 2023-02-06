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إنتهاء تهيئة الخط الحديدي رقم 15 بكلفة 33 مليون دينار

today06/02/2023 4

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استكملت الشركة الوطنية للسكك الحديدية خلال الفترة الأخيرة أشغال تهيئة الخط الحديدي رقم 15 في جزئه الرابط بين محول اقليم كاف الدور ومحطة الارتال بالرديف بكلفة جملية ناهزت 33 مليون دينار .

وينتظر أن تتم إعادة تشغيله خلال الأيام القادم وذلك لتأمين نقل 1.5 مليون طن من الفسفاط التجاري موجودة بإقليم الرديف منذ سنوات.

ويذكر أنّ الشركة الوطنية للسكك الحديدية قامت في مارس 2022 بإعادة فتح الجزء الرابط بين محطة المتلوي ومغسلة كاف الدور.

وللإشارة فإن الخط الحديدي رقم 15 توقف إستغلاله منذ أكتوبر 2017 نتيجة فيضانات شهدتها ولاية قفصة تسببت في إتلاف كامل الخط الحديدي بين المتلوي والرديف.

حسام الدلالي

الكاتب: waed selmi

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