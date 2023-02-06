إنتهاء تهيئة الخط الحديدي رقم 15 بكلفة 33 مليون دينار

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أكد حسن المازني كاتب عام الجامعة العامة للصحة اليوم الإثنين 06 فيفري 2023، أنّ وضعية المستشفيات العمومية، تعبتر كارثية على جميع المستويات، مضيفا أنّ المؤسسات الصحية بالخط الأول والثاني قد دمرت كليا وفق قوله. وأضاف، المازني، "أن المستشفيات الجامعية الكبرى أيضا دمرت ولم يبقى فيها سوى البقايا.." مشيرا إلى أنه لم يتم تعويض 10 الاف شخص تم احالتهم على التقاعد منذ سنة 2016. وأشار، كاتب عام الجامعة العامة […]