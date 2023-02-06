إنتهاء تهيئة الخط الحديدي رقم 15 بكلفة 33 مليون دينار

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وينتظر أن تتم إعادة تشغيله خلال الأيام القادم وذلك لتأمين نقل 1.5 مليون طن من الفسفاط التجاري موجودة بإقليم الرديف منذ سنوات.
ويذكر أنّ الشركة الوطنية للسكك الحديدية قامت في مارس 2022 بإعادة فتح الجزء الرابط بين محطة المتلوي ومغسلة كاف الدور.
وللإشارة فإن الخط الحديدي رقم 15 توقف إستغلاله منذ أكتوبر 2017 نتيجة فيضانات شهدتها ولاية قفصة تسببت في إتلاف كامل الخط الحديدي بين المتلوي والرديف.
حسام الدلالي
الكاتب: waed selmi
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
أكد حسن المازني كاتب عام الجامعة العامة للصحة اليوم الإثنين 06 فيفري 2023، أنّ وضعية المستشفيات العمومية، تعبتر كارثية على جميع المستويات، مضيفا أنّ المؤسسات الصحية بالخط الأول والثاني قد دمرت كليا وفق قوله. وأضاف، المازني، "أن المستشفيات الجامعية الكبرى أيضا دمرت ولم يبقى فيها سوى البقايا.." مشيرا إلى أنه لم يتم تعويض 10 الاف شخص تم احالتهم على التقاعد منذ سنة 2016. وأشار، كاتب عام الجامعة العامة […]
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