play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

إنطلاق بيع تذاكر مباراة الترجي والملعب التونسي

today11/04/2023 145 1

Background
share close

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحتها أنه تقرر بيع تذاكر مباراة الدور النصف نهائي لكأس تونس أكابر للموسم الرياضي 2022/2023 والتي ستجمع الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي يوم الخميس 13 أفريل 2023 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس وفق البرنامج التالي :

– يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 بشبابيك الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بداية من منتصف النهار حتى الساعة الرابعة مساء.

و الأربعاء 12 أفريل 2023 بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء. –

يوم الخميس 13 أفريل 2023 من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة و النصف ظهرا بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه .

أسعار التذاكــر :

د Virages : 10

د Pelouses: 20

د Enceintes Supérieures : 30

د Enceintes Inférieures: 40

د Tribune Centrale : 50

 

 

*مروان بن عمارة

الكاتب: waed selmi

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link

الأخبار

تمكين أبناء العائلات المعوزة من تمويلات لبعث المشاريع

تمنح وزارة الشؤون الاجتماعية تمويلات تتراوح بين 10 آلاف دينار و 50 ألف دينار، لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من أجل بعث مشاريعهم الخاصة، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي ابراهيم بن ادريس. وأوضح ابراهيم بن ادريس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه في إطار برنامج التمكين الاقتصادي لبعث مشاريع صغرى لأبناء العائلات المعوزة الذي تم إطلاقه سنة 2021 بميزانية قدرها […]

today11/04/2023 231

التسجيلات

0%