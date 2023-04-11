إنطلاق بيع تذاكر مباراة الترجي والملعب التونسي

Express Radio Le programme encours
– يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 بشبابيك الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بداية من منتصف النهار حتى الساعة الرابعة مساء.
و الأربعاء 12 أفريل 2023 بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء. –
يوم الخميس 13 أفريل 2023 من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة و النصف ظهرا بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه .
أسعار التذاكــر :
د Virages : 10
د Pelouses: 20
د Enceintes Supérieures : 30
د Enceintes Inférieures: 40
د Tribune Centrale : 50
*مروان بن عمارة
الكاتب: waed selmi
today14/04/2023 361 5
تمنح وزارة الشؤون الاجتماعية تمويلات تتراوح بين 10 آلاف دينار و 50 ألف دينار، لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من أجل بعث مشاريعهم الخاصة، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي ابراهيم بن ادريس. وأوضح ابراهيم بن ادريس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه في إطار برنامج التمكين الاقتصادي لبعث مشاريع صغرى لأبناء العائلات المعوزة الذي تم إطلاقه سنة 2021 بميزانية قدرها […]