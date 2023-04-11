إنطلاق بيع تذاكر مباراة الترجي والملعب التونسي

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تمنح وزارة الشؤون الاجتماعية تمويلات تتراوح بين 10 آلاف دينار و 50 ألف دينار، لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من أجل بعث مشاريعهم الخاصة، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي ابراهيم بن ادريس. وأوضح ابراهيم بن ادريس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه في إطار برنامج التمكين الاقتصادي لبعث مشاريع صغرى لأبناء العائلات المعوزة الذي تم إطلاقه سنة 2021 بميزانية قدرها […]