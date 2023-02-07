إنهاء مهام وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي

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ويشار إلى أن الجرندي شغل منصب وزير للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منذ 24 أوت 2020.
ومن جهته شغل نبيل عمّار منصب سفير للجمهورية التونسية في بروكسال بمقتضى الحركة المجراة على رؤساء البعثات الدبلوماسية وعلى رأس عدد من السفارات التونسية بالخارج عام 2020.
ويعدّ هذا التحوير على مستوى تركيبة الحكومة هو الثالث من نوعه منذ تشكيلها وتسليمها مهامها، وذلك بعد إنهاء رئيس الدولة لمهام وزيرة التجارة السابقة، فضيلة الرابحي، في 7 جانفي 2023، وهي أوّل تغيير يتم إدخاله على الحكومة منذ الإعلان عن تركيبتها في أكتوبر 2021، وبعد تعيين محمد علي البوغديري، وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا، لمحمود إلياس حمزة، يوم 30 جانفي 2023، وهو ثاني تغيير لتركيبة الحكومة.
الكاتب: Asma Mouaddeb
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
نشر الترجي الرياضي التونسي، اليوم الثلاثاء، بلاغا رسميا من خلال صفحته على فيسبوك أكد خلاله أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قد رفض الطلب الذي تقدمت به إدارة فريق باب سويقة، من أجل السماح المؤقت للطلب الاستثناء بفتح المنعرجين الشمالي والجنوبي لملعب رادس في مباراة الفريق الافتتاحية ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، أمام فريق المريخ السوداني يوم الأحد المقبل.
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