إنهاء مهام وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي

ويشار إلى أن الجرندي شغل منصب وزير للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منذ 24 أوت 2020.

ومن جهته شغل نبيل عمّار منصب سفير للجمهورية التونسية في بروكسال بمقتضى الحركة المجراة على رؤساء البعثات الدبلوماسية وعلى رأس عدد من السفارات التونسية بالخارج عام 2020.

ويعدّ هذا التحوير على مستوى تركيبة الحكومة هو الثالث من نوعه منذ تشكيلها وتسليمها مهامها، وذلك بعد إنهاء رئيس الدولة لمهام وزيرة التجارة السابقة، فضيلة الرابحي، في 7 جانفي 2023، وهي أوّل تغيير يتم إدخاله على الحكومة منذ الإعلان عن تركيبتها في أكتوبر 2021، وبعد تعيين محمد علي البوغديري، وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا، لمحمود إلياس حمزة، يوم 30 جانفي 2023، وهو ثاني تغيير لتركيبة الحكومة.