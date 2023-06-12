إيطاليا تودع رئيس وزرائها السابق سيلفيو برلسكوني

توفي اليوم الإثنين 12 جوان 2023 رئيس الحكومة السابق الإيطالي سيلفيو برلسكوني عن عمر ناهز 86 عاما إثر صراع مع المرض وفق ما أعلنته وسائل إعلام إيطالية.

ويعد برلسكوني شخصية بارزة في إيطاليا، حيث سيطر على الحياة العامة الإيطالية لعقود كملياردير وقطب إعلام ورجل أعمال وسياسة، لكن الفضائح كانت تطارده دائماً.

الحياة السياسية

بدأ حياته السياسية سنة 1994 عندما انتخب لعضوية مجلس النواب الإيطالي لأول مرة، كما شغل منصب رئيس وزراء إيطاليا في ثلاث مناسبات بما مجموعه 9 سنوات من 1994 إلى 2011.

وكان أيضا عضوا في مجلس الشيوخ ورئيسا لحزبه اليميني “فورتسا إيطاليا” وهو جزء من الائتلاف الحكومي اليميني الإيطالي، الذي ترأسه ميلوني.

وهيمن برلسكوني على السياسة الإيطالية لمدة عقدين، ورغم الفضائح الأخلاقية والقضايا القانونية التي شوهت صورته، يمثّل عصره عصراً ذهبياً لاقتصاد شبه الجزيرة، بالنسبة إلى ملايين الإيطاليين.

من السياسة إلى الاعلام والرياضة

يملك برلسكوني أبرز الشبكات التلفزيونية في إيطاليا، كما لمع صيته دوليا عندما كان مالكا لنادي ميلان الإيطالي بين عامي 1986 و 2017، حيث تألق النادي قاريا ودوليا.

وترأس برلسكوني النادي لمدة 31 عاماً قبل بيعه في العام 2017 لمستثمرين صينيين.

وتقدر ثروة برلسكوني وفق مجلة فوربس بنحو 6.4 مليارات يورو ليكون بذلك من بين الأكثر ثراء في إيطاليا.

ارتفاع سهم مجموعة ميديا فور يوروب اثر اعلان الوفاة

دخل مجال الأعمال وتتالت نجاحاته، لكنه تألق خصوصاً في عالم التلفزيون، وتضم شركة “فين إنفست” التي تملكها عائلة برلسكوني قنوات تلفزيونية Media For Europe (ميديا فور يوروب) ومجموعة “مندادوري للنشر”.

وارتفع سهم مجموعة Media For Europe بحوالي 10٪ في بورصة ميلانو دقائق قليلة بعد إعلان وفاته، وذلك على خلفية التكهنات بشأن مستقبل “إمبراطوريته” والتصرف المحتمل في الأسهم من قبل ورثته، وفق ما نقله التلفزيون الفرنسي TF1 اليوم.

وتتالت ردود الفعل الدولية إثر وفاة برلسكوني، حيث اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وفاة برلسكوني “خسارة لا تُعوض”، وقال في برقية تعزية موجهة إلى الرئيس الإيطالي “بالنسبة لي كان سيلفيو إنسانا عزيزا وصديقا حقيقيا”.

من جانبها اعتبرت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي أن برلسكوني “شخص غير نمطي، يتمتع بحياة غير عادية ومهنة مبهرة، وقد حدد سيلفيو برلسكوني بلا شك الحياة السياسية الإيطالية” وفق ما نقلته “فرانس 24”.

ونعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قائلة في مقطع فيديو “قاتلنا وفزنا وخسرنا العديد من المعارك معه.. وداعًا سيلفيو”.

وخلال فترة حكمه اعتبر خبراء اقتصاديون أن برلسكوني لم يسر بشكل كافي باتجاه “خفض الإنفاق” و”لا فرض مزيد من الضرائب على الإيطاليين”، كما لفت زعماء أوروبيون إلى “فشله في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي بسرعة كافية”، بحسب “CNN”.

وكان برلسكوني خلال فترة حكمه يعتبر أنّ “الحل الرئيسي أمام بلاده لمشكلة المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس هو إعادتهم إلى بلادهم”.

هذا وستقام جنازة رسمية لبرلسكوني يوم الأربعاء 14 جوان 2023 الذي سيكون يوم حداد وطني في ايطاليا.