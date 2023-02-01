إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة

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وذكر المصدر ذاته أن اتحاد الشغل كلف مباشرة أحد المحامين للدفاع عن الكعبي، حيث تحول إلى منطقة الأمن بالقرجاني بالعاصمة “لمتابعة عملية الإيقاف والوقوف على ملابساتها”.
وأضاف موقع “الشعب نيوز” أن الإيقاف كان “بسبب الإضراب المقرر من نقابة الطرقات السيارة يومي 30 و31 جانفي الجاري للمطالبة بتجديد اتفاقية لزمة استغلال الطريق السيارة أ1 حمام الأنف/مساكن”.
وكان للكاتب العام للنقابة الخصوصية لقطاع الطرقات السيارة أنيس الكعبي مداخلة في برنامج الشارع التونسي، بتاريخ 27 جانفي أكد خلالها أن نقابة شركة تونس للطرقات السيارة قررت دخول الأعوان في إضراب عن العمل يومي 30 و31 جانفي الجاري، للمطالبة بتجديد اتفاقية لزمة استغلال الطريق السيارة أ1 حمام الأنف مساكن التي تمثل أكثر من 50 بالمائة من مداخيل شركة تونس للطرقات السيارة.
وأوضح أنيس الكعبي لدى مداخلته على أمواج إذاعة اكسبراس أف أم، أن الوضعية المالية لشركة تونس للطرقات السيارة متدهورة وإذا لم يقع تجديد اتفاقية لُزمة هذه الطريق ستجد الشركة نفسها في وضعية صعبة جدا، ومهددة بالإفلاس وفق قوله.
وأضاف أن الشركة تتحمل الآن أعباء مالية ضخمة بسبب ديونها الخارجية وتراجع قيمة الدينار التونسي، وأشار إلى أن الشركة وصلت إلى وضعية خلاص ديون لفائدة طرقات سيارة لم تدخل بعد حيز الاستغلال.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد، أمس الثلاثاء، “أن من يقومون بقطع الطرق وسكك الحديد أو التهديد بذلك بتعلات واهية لا يمكن يبقوا خارج دائرة المساءلة”.
وقال سعيد، في زيارة غير معلنة إلى ثكنة الحرس بالعوينة، إن “الحق النقابي مضمون بالدستور، ولكنه لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد”.
*وات
الكاتب: Asma Mouaddeb
قال بسام النيفر المحلل المالي اليوم الأربعاء غرة فيفري 2023 إن إعلان وكالة موديز للتصنيف الإئتماني خفض تصنيف تونس إلى Caa2 من Caa1 وتغيير التوقعات إلى سلبية، كان متوقعا. وأشار النيفر لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن وكالة موديز أوصت خلال فترة مراجعة التصنيف بضرورة القيام بجملة من الإجراءت من بينها الاصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن عدم التوصل إلى هذا الاتفاق قاد […]
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