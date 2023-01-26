ابراهيم العبيدي: إضراب موزعي وسائل الشحن الهاتفي مفتوح وهذه مطالبنا

أفاد ابراهيم العبيدي عضو المجمع المهني لبائعي الجملة والموزعين الفرعيين لوسائل الشحن الهاتفي المنضوي تحت منظمة الأعراف كونكت اليوم الخميس 26 جانفي 2023 بأن القطاع يعاني من مغالطات وتهميش وفق قوله، وأشار إلى أن وزارة المالية وظفت اقتطاعات بـ 80 مليما على بطاقات الشحن، مما أثر سلبا على هامش ربح الموزعين والبائعين على غرار محلات الفواكه الجافة.

وأضاف ابراهيم العبيدي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي أن بائعي بطاقات الشحن ومحلات الفواكه الجافة توجهوا نحو الترفيع في سعر بطاقات شحن الهواتف الجوالة بعد تأثرهم بهذه الاقتطاعات، مع دخول قانون المالية 2023 حيز التنفيذ، وهو ما دفع سلطات الإشراف إلى التأكيد على بقاء الأسعار دون تغيير ونفي توظيف زيادات في أسعار بطاقات الشحن دون أن يقع توضيح الصورة كاملة.

وقال ضيف برنامج الشارع التونسي إن هامش ربح محلات الفواكه الجافة تلقص من 150 إلى 60 مليم تقريبا على كل بطاقة شحن، وهو ما خلف حالة استهجان، ودعا السلطات إلى تنظيم القطاع وتحديد هامش الربح لكل حلقات من حلقات تزويد السوق بهذه البطاقات للشحن الهاتفي.

وأوضح أن هناك حوالي 27 شركة لتوزيع بطاقات الشحن الهاتفي في مختلف جهات الجمهورية، تمثل مشغلي الهاتف الثلاثة في البلاد، والمئات الأخرين يعملون دون رخص وبصفة عشوائية، وأكد أن الموزعين سيدخلون في إضراب مفتوح بداية من الغد الجمعة 27 جانفي 2023، وأنه سبق وأن حاولوا التواصل مع سلطات الإشراف ولكن لم يجدوا أي تفاعل.

وكان المجمع التابع لمنظمة الأعراف كوناكت قد إعتبر في بلاغ سابق له أنه يتعرض لحملات ممنهجة من قبل سلطة الإشراف منذ بداية دخول قانون المالية لسنة 2023 حيز التنفيذ، نافيا ما راج حول الترفيع في معلوم بطاقات الشحن الهاتفي بإعتبار وأن جميع بائعي الجملة والموزعين الفرعيين العاملين بالقطاع قد حافظوا على نفس هامش الربح المعتاد.