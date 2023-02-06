احالة كاتب جامعة النقل وعضو الاتحاد الجهوي بتونس أمام فرقة الإجرام

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وأضاف، الموقع اليوم الإثنين 06 فيفري 2023، أنّه تمت دعوة كتاب عامين آخرين للحضور أمام نفس الفرقة في الأيام القادمة.
وللإشارة فقد تحدث كاتب عام الجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي، عن “رفع وزارة النقل لقضايا ضدّ 16 نقابيا في جامعة النقل، بتهم تعطيل سير العمل وتعطيل مصعد كهربائي وتهم كيدية أخرى تندرج في إطار سياسة الترهيب والتخويف” وفق قوله.
وقال الزيدي، في برنامج الشارع التونسي إن وزير النقل قدم شكاوي ضدّ جامعة النقل على معنى المرسوم عدد 54، واتهمها بتقديم أرقام مغلوطة للرأي العام، قائلا “القضايا الكيدية لن تُرهبنا”.
الكاتب: Rim Hasnaoui
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
أكد الياس درويش الناطق الرسمي، باسم الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة التابعة للجامعة الوطنية للصناعات الغذائية، اليوم الإثنين 06 فيفري 2023، أنّ الغرفة طالبت بالتحرير الكلي والفوري للقطاع، لأنّ الوضع لا يحتمل وفق تعبيره. وأشار، إلى أن عديد المقاهي أغلقت أبوبها بسبب النقص الكبير في مادة القهوة، مبيّنا أن مصنعي القهوة أصبحوا مضطرين، إلى غلق المصانع وتسريح عديد العمال نظرا لنقص في تزويد القهوة الخضراء على مستوى تحديد أسعار […]
today06/02/2023 3
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