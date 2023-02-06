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الأخبار

احالة كاتب جامعة النقل وعضو الاتحاد الجهوي بتونس أمام فرقة الإجرام

today06/02/2023

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تمت دعوة كل من وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وناجي حمدي عضو الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والكاتب العام للفرع الجامعي للنقل و إضافة إلى كاتبين عامين لنقابات اساسية على التحقيق لدى فرقة الاجرام والابحاث بين عروس بداية من يوم الاثنين القادم 13 فيفري 2023 وذلك على خلفية التحركات الأخيرة لقطاع النقل وفق ما أورده وقع الشعب نيوز.

 

وأضاف، الموقع اليوم الإثنين 06 فيفري 2023، أنّه تمت دعوة كتاب عامين آخرين للحضور أمام نفس الفرقة في الأيام القادمة.

 

وللإشارة فقد تحدث كاتب عام الجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي،  عن “رفع وزارة النقل لقضايا ضدّ 16 نقابيا في جامعة النقل، بتهم تعطيل سير العمل وتعطيل مصعد كهربائي وتهم كيدية أخرى تندرج في إطار سياسة الترهيب والتخويف” وفق قوله.

 

وقال الزيدي، في برنامج الشارع التونسي إن وزير النقل قدم شكاوي ضدّ جامعة النقل على معنى المرسوم عدد 54، واتهمها بتقديم أرقام مغلوطة للرأي العام، قائلا “القضايا الكيدية لن تُرهبنا”.

الكاتب: Rim Hasnaoui

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