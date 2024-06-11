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اختيار طلبة مسجّلين بشهادة الدكتوراه لمتابعة أبحاثهم بجامعة أكسفورد البريطانية

today11/06/2024 24

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أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء بأنّه تمّ اختيار 3 طلبة مسجّلين بشهادة الدكتوراه من بين 69 مترشّحا لمنح بحثية بمعهد “سانت أنتوني” بجامعة أكسفورد البريطانية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية لمتابعة أبحاثهم خلال السنة الجامعية 2024-2025 وذلك ضمن اتفاقية إعلان النوايا الخاصة بتأسيس برنامج حازم بن قاسم للتعاون بين تونس وجامعة أكسفورد البريطانية.

وللتذكير أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 4 مارس 2024 برنامج دعم الحركية لفائدة الطلبة والباحثين في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية مع جامعة “أكسفورد” البريطانية وذلك بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدّة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في تونس ومعهد “سانت أنتوني” بجامعة أكسفورد وبتمويل كامل من السيد حازم بن قاسم.

ويتضمّن برنامج التعاون مجموعة من المبادرات في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، على غرار برنامج الطلبة الزائرين التونسيين، الذي يخوّل للطلبة المسجّلين في مرحلة الدكتوراه بالجامعات التونسية قضاء فترات بحثية بجامعة أكسفورد وبرنامج الأساتذة الزائرين التونسيين الذي يوفّر تمويل بحوث الأساتذة الباحثين التونسيين بجامعة أكسفورد وبرنامج أوكسفورد للباحثين الزائرين.

ويوفّر التمويل الأوّلي لتشجيع طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أوكسفورد على المشاركة في إنجاز بحوث بالشراكة مع الجامعات التونسية وصندوق التدريب على اللّغة العربية لدعم المنح الجامعية لطلبة معهد “سانت أنتوني” بجامعة أكسفورد لدراسة اللغة العربية الفصحى أو اللّهجة التونسية وذلك لأغراض بحثية أو لتلبية متطلّبات التدريس في مرحلة الدراسات العليا أو المرحلة الجامعية الأولى.

وتوفر منحة حازم بن قاسم للطالب التونسي منحة دراسية كاملة تغطّي الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة لطالب واحد سنويا يتمّ قبوله في برنامج الدراسات العليا في العلوم الإنسانية أو العلوم الاجتماعية في معهد”سانت أنتوني” بجامعة أكسفورد.

ولفت البلاغ الى ان الوزارة ستقوم بالإعلان تباعا عن مختلف طلبات الترشّحات الخاصة بهذا البرنامج.

Written by: waed

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