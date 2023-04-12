ارتفاع قائم الدين العمومي..

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ويمثل الدين الداخلي 43،3 بالمائة من مجمل قائم الدين في حين أن الدين الخارجي يمثل 56،7 بالمائة. والجدير بالذكر ان الدين الخارجي تأتى، أساسا، من الاتفاقات الثنائية (60،3 بالمائة)، وفي مستوى أقل أهميّة، من السوق المالية (21،3 بالمائة) وعبر اتفاقات التعاون الثنائي (18،4 بالمائة).
وفي ما يتعلّق بخدمة الدين العمومي فقد تراجع بنسبة 36 بالمائة لتتحول قيمته من 2،2 مليار دينار موفى فيفر ي 2022 إلى 1،4 مليار دينار في موفى فيفري 2023 تبعا لتراجع الدين الداخلي إلى 72 بالمائة (384 مليو دينار) في حين أن الدين الخارجي حافظ على نسقه التصاعدي إلى 1 مليار دينار (زيادة بنسبة 19،2 بالمائة).
وأظهرت إحصاءات وزارة المالية أنّ القيمة المخصّصة لسداد فائدة الدين بلغت 855 مليون دينار متجاوزة بذلك القيمة المخصصة لتسديد أصل الدين (605 مليون دينار)، الذّي تراجع الى 56،7 بالمائة في نهاية فيفري 2023.
وات
الكاتب: Rim Hasnaoui
today14/04/2023 361 5
أفاد مدير عام الشركة التونسية للحوم طارق بن جازية اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023، بأن 8.3 كلغ هو معدل استهلاك التونسي الواحد للحوم الحمراء في السنة، بعد أن كان المعدل في حدود 11.5 كلغ. وأضاف طارق بن جازية لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن معدل إنفاق التونسيين على اللحوم كان في حدود 170 دينارا للفرد الواحد في السنة، بالنسبة لاستهلاك يقدر بـ 9.5 كلغ، وارتفع الإنفاق إلى حدود 217 دينارا سنويا […]