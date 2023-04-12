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إقتصاد

ارتفاع قائم الدين العمومي..

today12/04/2023 402

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زاد قائم الدين العمومي بنسبة 10 بالمائة لتقدر قيمته ب117،1 مليار دينار موفى فيفري 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات نشرتها وزارة المالية، اليوم الإربعاء 12 أفريل 2023.

 

 

ويمثل الدين الداخلي 43،3 بالمائة من مجمل قائم الدين في حين أن الدين الخارجي يمثل 56،7 بالمائة. والجدير بالذكر ان الدين الخارجي تأتى، أساسا، من الاتفاقات الثنائية (60،3 بالمائة)، وفي مستوى أقل أهميّة، من السوق المالية (21،3 بالمائة) وعبر اتفاقات التعاون الثنائي (18،4 بالمائة).

 

 

وفي ما يتعلّق بخدمة الدين العمومي فقد تراجع بنسبة 36 بالمائة لتتحول قيمته من 2،2 مليار دينار موفى فيفر ي 2022 إلى 1،4 مليار دينار في موفى فيفري 2023 تبعا لتراجع الدين الداخلي إلى 72 بالمائة (384 مليو دينار) في حين أن الدين الخارجي حافظ على نسقه التصاعدي إلى 1 مليار دينار (زيادة بنسبة 19،2 بالمائة).

 

وأظهرت إحصاءات وزارة المالية أنّ القيمة المخصّصة لسداد فائدة الدين بلغت 855 مليون دينار متجاوزة بذلك القيمة المخصصة لتسديد أصل الدين (605 مليون دينار)، الذّي تراجع الى 56،7 بالمائة في نهاية فيفري 2023.

 

 

وات

الكاتب: Rim Hasnaoui

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