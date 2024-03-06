ارتفاع نسبة الادخار في تونس، بسام النيفر، يفسّر..

تطرق المحلل المالي، بسام النيفر، اليوم الإربعاء 06 مارس 2024، إلى تحسن نسبة الادخار في تونس.

وفي هذا الاطار، أكد، النيفر، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، رغم تحسن هذه النسبة، فإنه لم نبلغ بعد مستويات، السنوات الماضية، والتي تجاوزت 20% وفق تعبيره.

وأضاف،ضيف البرنامج، أن نسبة الادخار خلال سنة 2023، وصلت إلى مبالغ محترمة، وقدرت أكثر من 5 مليار دينار..مبيّنا، أن الادخار الطويل أو ما يعرف “des comptes bloqués”، بلغ مستويات 1277 مليون دينار،بالنسبة لادخار العادي، فقد بلغ 2977 مليونڨ دينار، وتجاوزت حجم 30 مليار دينار..

أما الادخار البريدي، فإنه لأوّل مرة، يتجاوز حجم 30 مليار دينار وفق بسام النيفر.

وأوضح، النيفر، أسباب تحسن نسبة الادخار في تونس، التي من بينها، وجود نسبة فائدة محترمة في ظل وضع اقتصادي يتسم بارتفاع التضحم، اضافة إلى أن الوضعية الاقتصادية الصعبة ساهمت قي تراجع نسبة الاستهلاك وهو أمر طبيعي ومنطقي وفق قوله.

وفي ذات السياق، أشار، المحلل المالي، إلى تراجع الطلب الاستهلاكي الداخلي، إلى نسبة -0.2%، لأن المواطن بصدد الادخار وليس الاستهلاك وفق قوله.

وقال، محدثنا، “تاريخيا، الادخار في تونس دائما موجود، والتوجه اليوم نحو امكانية تراجع في نسبة الفائدة المديرية، حتى بنسبة 1%، يمكن ان تحدث الفارق وتغير قرارات الاستثمار لدى المواطن..”

وفي المقابل، رجح، بسام النيفر، عدم اتخاذ البنك المركزي التونسي، في الوقت الحالي، قرار التقليص في نسبة الفائدة المديرية لأن أرقام التضخم مازالت مرتفعة وفق قوله.

وللإشارة، فقد تراجعت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر فيفري 2024، الى مستوى 7.5 بالمائة بعد ان كانت في حدود 7.8 بالمائة، خلال شهر جانفي 2024 ، في حين ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.2 بالمائة خلال فيفري 2024 مقابل 0.6 بالمائة خلال جانفي 2024 .

وأكد المعهد الوطني للاحصاء ، في بلاغ صحفي حول أسعار الاستهلاك لشهر فيفري 2024، نشره اليوم الثلاثاء 05 مارس 2024، ان نسبة التضخم لشهر فيفري 2024 تبقى في مسار تنازلي.