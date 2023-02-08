استئناف أشغال مشروع غاز الجنوب بتطاوين خلال مارس القادم

أكد المنصف حندورة أحد الإطارات الفنية بمشروع غاز الجنوب بتطاوين الذي توقفت أشغال انجازه منذ أكثر من ثلاثة أشهر بأن استئناف العمل سيكون خلال النصف الثاني من شهر مارس القادم.

وأفاد المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن جلسة العمل المنعقدة اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023 بمقر الولاية بحضور مسؤول بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية صاحبة المشروع، أسفرت عن قرارات أساسية منها عودة كل العاملين في هذا الحقل والبالغ عددهم 91 عاملا وإطارا فنيا إلى العمل مع إضافة الذين لم يقع تشغيلهم بعد أن مروا بمختلف مراحل الإنتداب الذي شمل 177 مترشحا وفق الاتفاقية المبرمة مع شركة EPPM التي تخلت عن المشروع لفائدة الشريك الصيني.

كما تقرر خلاص أجور العمال المتخلدة بذمة المشغل الأول طيلة أكثر من ثلاثة أشهر مع إحالة هذه المسألة على العدالة لضمان حق العمال وفق قول المصدر.

ويذكر أن هذا المشروع الذي يعتبر من أهم المشاريع في الجهة، كان من المقرر انطلاقه في سنة 2019 وانتهاء أشغاله بعد سنة إلا أن التأخير والتعطيل الذين حصلا في أكثر من مرة جعله إلى حد الآن في نسبة تقدم أشغال تبلغ حوالي 16 بالمائة فقط حسب تقدير المنصف حندورة.