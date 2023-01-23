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استئناف الدروس غدا في عين دراهم وغار الدماء

todayيناير 23, 2023

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قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في جندوبة بعد اجتماعها اليوم الإثنين 23 جانفي 2023، استئناف الدروس يوم غد الثلاثاء 24 جانفي 2023 بكامل المدارس والمعاهد بكل من معتمدية عين دراهم ومعتمدية غار الدماء.

وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء بعد فتح جميع الطرقات الرئيسية والفرعية والمسالك وفك العزلة على المناطق الغابية ورجوع الحياة إلى حالتها الطبيعية بكل من معتمدية عين دراهم ومعتمدية غار الدماء، وأكدت اللجنة بقاءها في حالة انعقاد دائم استعدادا للتقلبات المناخية في آخر الأسبوع.

ويشار إلى أن اللجنة كانت قد قررت تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم ومناطق أخرى من ولاية جندوبة منذ منتصف نهار الخميس 19 جانفي الجاري، تحسبا لمزيد تردي الأوضاع المناخية وتواصل نزول كميات من الثلوج والأمطار الغزيرة، وتوقيا من مخاطرها على سلامة تلامذة المدارس والمعاهد.

وأعلنت اللجنة يوم السبت 21 جانفي الجاري قرارها مواصلة تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية بمعتمدية عين دراهم والمدارس والمعاهد المتواجدة بالمرتفعات بمعتمدية غار الدماء وبلطة بوعوان، وذلك بسبب تساقط كميات هامة من الثلوج وانقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات.

ويشار إلى أن المرتفعات الغربية تشهد موجة من الثلوج منذ منتصف الأسبوع الفارط، أثرت على السير العادي لحركة المرور على عدد من الطرقات، إضافة إلى رياح قوية وأمطار ودرجات حرارة منخفضة.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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