اضراب مرتقب في قطاع التعليم العالي

اعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، في تدوينة على صفحتها على فايسبوك اليوم الاحد، ان الهيئة الإدارية قررت الإضراب عن العمل يوم الخميس 27 أفريل 2023.

وتم اتخاذ القرار اثر اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة، امس السبت، تحت إشراف محمد الشابي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل والمسؤول عن الوظيفة العمومية.

وتم خلال هذا الاجتماع تدارس المسائل الحارقة والمتعلقة بالمسار التفاوضي مع سلطة الإشراف.

واكدت الجامعة تمسكها بالمطالب الواردة في اللائحة المهنية للهيئة الإداريّة ليوم 24 سبتمبر 2022، وتصدّيها لسياسة المماطلة وربح الوقت، مشددة على رفضها لما اعتبرته “تنكّرا للالتزامات والتعهدات من طرف الحكومة”.

وقد قال نزار بن صالح كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي، أمس في تصريحات اعلامية، على هامش انعقاد هيئة إدارية قطاعية، للنظر في ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية للأساتذة الجامعيين نتيجة ما وصفه بـ”مماطلة وزارة التعليم العالي”، إثر جلسة تفاوض بتاريخ 23 فيفري المنقضي

وللإشارة فقد أفاد نزار بن صالح كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في جانفي الماضي، بأن المراسلة التي وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء الجامعات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية تنص على التخفيض بنسبة 20 بالمائة في منحة الدولة بعنوان تسيير مؤسسات القطاع.

واعتبر نزار بن صالح لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن هذا التخفيض في منحة تسيير المؤسسات الجامعية بنسبة 20 بالمائة يعد سابقة خطيرة جدا في مسار بدأ منذ سنة 2017 بالتخفيض في ميزانية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.