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الأخبار

اضطراب سفرات “لود قرقنة” وارد بسبب الأحوال الجوية

todayيناير 20, 2023

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أكدت وزارة النقل وجود امكانية تسجيل اضطرابات في بعض مواعيد سفرات الشركة الجديدة للنقل بقرقنة “صونوتراك”، التي تربط بين صفاقس وجزيرة قرقنة، اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتؤمن الشركة الجديدة للنقل بقرقنة “صونوتراك”، التي تمتلك أسطولا يضم 6 سفن أو ما يسمى “اللود”، نقل المسافرين إلى جانب السيارات والشاحنات ومعدات التجهيز والدراجات النارية والعادية بين ولاية صفاقس وجزيرة قرقنة.

وقد قامت الشركة بنقل 890 ألف مسافر سنة 2020 من خلال 3226 سفرة.

وأبقى المعهد الوطني للرصد الجوي، صباح الجمعة، على النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري علما وأن البحر سيكون هائجا إلى شديد الهيجان بالشمال.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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