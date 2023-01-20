اضطراب سفرات “لود قرقنة” وارد بسبب الأحوال الجوية

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وتؤمن الشركة الجديدة للنقل بقرقنة “صونوتراك”، التي تمتلك أسطولا يضم 6 سفن أو ما يسمى “اللود”، نقل المسافرين إلى جانب السيارات والشاحنات ومعدات التجهيز والدراجات النارية والعادية بين ولاية صفاقس وجزيرة قرقنة.
وقد قامت الشركة بنقل 890 ألف مسافر سنة 2020 من خلال 3226 سفرة.
وأبقى المعهد الوطني للرصد الجوي، صباح الجمعة، على النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري علما وأن البحر سيكون هائجا إلى شديد الهيجان بالشمال.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أصدر النادي الإفريقي بلاغا احتج فيه على تعيين الحكم وليد الجريدي في مباراة الجولة الثانية إياب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والتي سيواجه فيها الاتحاد المنستيري. وجاء في بلاغ الفريق "تبعا لتجاهل لجنة التحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم مراسلات رسمية من جمعية النادي الإفريقي ولثلاث مواسم متتالية وهيئات متعاقبة تعبر فيها عن رفضها لتعيين الحكم وليد الجريدي لمقابلات يكون فيها النادي طرفا.. تكون الهيئة المديرة مجبرة على ايصال صوتها […]
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