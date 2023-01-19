اعتصام مفتوح لأعوان هيئة مكافحة الفساد

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ودعت الناطقة الرسمية، رئاستي الجمهورية والحكومة الاستجابة للمطالبهم، مذكرة بأن الأعوان والموظفين قاموا بعديد من الوقفات الاحتجاجية وبعث عديد المراسلات لرئاستي دون أي رد وفق قولها.
الكاتب: Asma Mouaddeb
انطلقت، صباح اليوم الخميس 19 جانفي 2023، الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة ومندوبية الفلاحة بالجهة في إزالة الثلوج على مستوى الطرقات التابعة لمختلف المعتمديات على غرار بلطة بوعوان وخاصة بمعتمدية عين دراهم. وأبرز المدير الجهوي للحماية المدنية، ومقرر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة عادل العبيدي في تصريح لاكسبراس أف أم أن سمك الثلوج وصل إلى 4 و5 صنتمترات بمدينة عين دراهم ويتراوح بين 5 و7 صنتمترات في المناطق […]
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