اعتصام مفتوح لأعوان هيئة مكافحة الفساد

دخل اليوم الخميس 19 جانفي 2023، عدد من موظفي وأعوان، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في اعتصام مفتوح بمقر الهيئة.

وقالت حنان المداغي، مستشارة بهيئة مكافحة الفساد، الناطقة باسم أعوان وموظفي الهيئة، خلال وقفة احتجاجية اليوم، “إنّ اعتصامنا متواصل إلى حين الرجوع الفوري إلى العمل بعد إيقافنا تعسفيا منذ سنة 2021، دون موجب قانوني أو أسباب تذكر”.

كما طالبت، المداغي، بصرف مستحقاتهم المالية، مشيرة إلى حرمانهم من التغطية الاجتماعية منذ تاريخ ايقافهم عن العمل وفق تعبيرها.

ودعت الناطقة الرسمية، رئاستي الجمهورية والحكومة الاستجابة للمطالبهم، مذكرة بأن الأعوان والموظفين قاموا بعديد من الوقفات الاحتجاجية وبعث عديد المراسلات لرئاستي دون أي رد وفق قولها.

ريم الحسناوي