افتتاح الدورة السابعة من المؤتمر الدولي “تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا FITA2024”

افتتح مجلس الأعمال التونسي الافريقي “TABC” “، اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024، الدورة السابعة من المؤتمر الدولي “تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا FITA2024 تحت شعار “تعزيز الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا من أجل نمو مستدام وشامل في إفريقيا”، وتنظم هذه الدورة على امتداد يومين.

واهتمت هذه النسخة من فيتا بمواضيع مهمة حول مستقبل القارة الإفريقية، وتم التركيز على ضرورة إعادة ابتكار التعاون بين الدول الأفريقية والسعي لتحقيق التكامل الإقليمي، خاصة من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA).

وشهدت الدورة مشاركة العديد من الوفود رفيعة المستوى، ولأول مرة، شارك ممثلون من ناميبيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وأوغندا، وجزر القمر، وسيشل، وكذلك من بولندا، ومثلت كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية (RDC) وبولندا ضيفتي الشرف، كما شهدت مشاركة أكثر من 1000 مدير عام عن أكثر من 65 دولة مشاركة في هذا الحدث الدولي السنوي.

وتمثل هذه الدورة فرصة لتونس لعرض خبراتها وقدراتها في مجال الصناعة، من أجل دعم البلدان الأفريقية جنوب الصحراء في سعيها لتعزيز قطاع الصناعة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.

ويخطط مجلس الاعمال التونسي الافريقي ” TABC “لعقد أكثر من 2000 لقاء ثنائي بين الشركات (Business to Business) والشركات والحكومات (Business to Government) خلال يومي المنتدى..