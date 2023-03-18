الإعلان عن توقيت عمل الإدارات خلال شهر رمضان

Express Radio Le programme encours
وسيكون التوقيت على النحو التالي:
– يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنّصف بعد الزوال (13.30)
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 38 2
أفاد المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة اليوم السبت 18 مارس بأنّ الميزان التجاري الغذائي حقق فائضا بـ 1.1 مليون دينار حيث بلغت نسبة التغطية 100.1 بالمائة. وبيّن بن ريانة خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند أنّ الصادرات الغذائية زادت بنسبة 15.9 بالمائة وبلغت قيمتها 1 مليار و289.9 مليون دينار، في حين ارتفعت الواردات بـ 3 بالمائة بقيمة 1 مليار و288.8 مليون دينار خلال شهري جانفي وفيفري 2023. وزادت […]