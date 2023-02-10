الائتلاف التربوي يدعو لسن ضرائب واقتطاعات استثنائية لفائدة قطاع التعليم

أفاد كمال الميساوي رئيس الائتلاف التربوي اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 بأن الحملة الوطنية لتمويل التعليم التي أطلقها الائتلاف لا تمثّل حملة لجمع التبرعات، وعلى العكس من ذلك فهي حملة تعمل على دفع الدولة على اتخاذ إجراءات عملية لتوفير تمويلات للتعليم.

وأضاف كمال الميساوي رئيس الائتلاف التربوي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن الحق التعليم هو حق أساسي ويجب أن تعمل الدولة على ضمانه لكل التونسيين، وقال إنه من بين الإجراءات العملية التي يمكن للدولة تطبيقها هو فرض ضريبة استثنائية على بعض المؤسسات المالية والمنتوجات الكمالية يقع توجيهها لتمويل قطاع التعليم.

كما يقترح الائتلاف اقتطاع نسبة من مرابيح قطاعات الثروات الطبيعية والمنجمية، وتقاسم نسبة الاقتطاع الموظفة على أجور العاملين في المؤسسات الصناعية، وسن ضريبة استثنائية على الأجور المرتفعة.

ودعا إلى عقد لقاءات مع الخبراء والتداول مع البرلمان المقبل وسلطات القرار، لتحويل هذه التوصيات إلى حملة شعبية والضغط على الجانب الحكومي لتفعيل مثل هذه الإجراءات والنهوض بمنظومة التعليم، وتوفير الموارد المالية الضرورية للمؤسسات التربوية والتعليمية.