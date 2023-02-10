الائتلاف التربوي يدعو لسن ضرائب واقتطاعات استثنائية لفائدة قطاع التعليم

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وأضاف كمال الميساوي رئيس الائتلاف التربوي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن الحق التعليم هو حق أساسي ويجب أن تعمل الدولة على ضمانه لكل التونسيين، وقال إنه من بين الإجراءات العملية التي يمكن للدولة تطبيقها هو فرض ضريبة استثنائية على بعض المؤسسات المالية والمنتوجات الكمالية يقع توجيهها لتمويل قطاع التعليم.
كما يقترح الائتلاف اقتطاع نسبة من مرابيح قطاعات الثروات الطبيعية والمنجمية، وتقاسم نسبة الاقتطاع الموظفة على أجور العاملين في المؤسسات الصناعية، وسن ضريبة استثنائية على الأجور المرتفعة.
ودعا إلى عقد لقاءات مع الخبراء والتداول مع البرلمان المقبل وسلطات القرار، لتحويل هذه التوصيات إلى حملة شعبية والضغط على الجانب الحكومي لتفعيل مثل هذه الإجراءات والنهوض بمنظومة التعليم، وتوفير الموارد المالية الضرورية للمؤسسات التربوية والتعليمية.
الكاتب: Asma Mouaddeb
قال رئيس غرفة تُجّار الملابس المستعملة بالجملة الصحبي معلاوي اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 إنّ جملة من الأداءات تم فرضها على قطاع الملابس المستعملة وأثرت على القطاع، على غرار الفصل عدد 64 المتعلق بالمعاليم المفروضة على السلع المعدة للاتلاف والقص، إضافة إلى ارتفاع الأداءات الديوانية التي أثرت على أهل المهنة وعلى المستهلك. وأضاف رئيس غرفة تُجّار الملابس المستعملة بالجملة الصحبي معلاوي، لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن تجار الجملة […]
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