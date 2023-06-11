الاتحاد الأوروبي يرصد 100 مليون يورو لتونس لإدارة الحدود

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد 11 جوان 2023 عن توفير الاتحاد الأوروبي هذه السنة 100 مليون يورو لتونس لإدارة الحدود، وأيضا البحث والإنقاذ ومكافحة التهريب، “وذلك بهدف دعم سياسة شاملة للهجرة متجذرة في احترام حقوق الإنسان” وفق بيان صحفي لرئيسة المفوضية فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالي ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي روته عقب زيارة عمل إلى تونس اليوم.

وجاء في نص البيان “سندعم تونس لتعزيز اقتصادها، ونحن على استعداد لتعبئة ما يصل إلى 900 مليون يورو لهذا الغرض، وكخطوة فورية، يمكننا توفير 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية .. كما يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر أجنبي وشريك تجاري لتونس، ونقترح الذهاب إلى أبعد من ذلك، ونود تحديث اتفاقية التجارة الحالية. وهناك الكثير من الإمكانات لخلق فرص العمل وتعزيز النمو في تونس، والقطاع الرقمي من أبرز مجالات استثماراتنا” وفق ذات المصدر.