الاربعاء: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

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وتكون درجات الحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى عامّة بين 27 و32 درجة.
أمّا الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س قرب السواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.
والبحر متموّج محليا فمضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.
الكاتب: Rim Hasnaoui
today14/04/2023 361 5
عبّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مساء اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، عن "شديد انزعاجها من الاحتجاجات العنيفة" التي وقعت في مقرها في تونس العاصمة، داعية إلى الحوار ووقف التصعيد. وأفاد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتونس، في بيان صحفي صادر مساء الثلاثاء، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعرب عن "الانزعاج الشديد من أحداث العنف التي وقعت صباح الاثنين والثلاثاء في تونس عندما دخل […]
today12/04/2023 3070 2