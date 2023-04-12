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الأخبار

الاربعاء: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

today12/04/2023 114

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طقس الأربعاء 12 أفريل 2023، صافٍ إلى قليل السحب بأغلب الجهات.

 

وتكون درجات الحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى عامّة بين 27 و32 درجة.

 

أمّا الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س قرب السواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

 

والبحر متموّج محليا فمضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

الكاتب: Rim Hasnaoui

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