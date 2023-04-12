الاربعاء: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

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عبّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مساء اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، عن "شديد انزعاجها من الاحتجاجات العنيفة" التي وقعت في مقرها في تونس العاصمة، داعية إلى الحوار ووقف التصعيد. وأفاد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتونس، في بيان صحفي صادر مساء الثلاثاء، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعرب عن "الانزعاج الشديد من أحداث العنف التي وقعت صباح الاثنين والثلاثاء في تونس عندما دخل […]