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الأخبار

الانطلاق غدا في التصريح بأحكام الطور الأول من النزاع حول نتائج الانتخابات

today07/02/2023

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تلقّت المحكمة الإدارية 3 طعون جديدة في سياق الطّور الأوّل من نزاع النّتائج الأوليّة للدّورة الثّانية من الانتخابات التّشريعيّة وفق ما صرح به اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 لوكالة تونس إفريقيا للأنباء رئيس وحدة الاتّصال والإعلام بالمحكمة الإداريّة القاضي فيصل بوقرّة.

وأضاف بوقرة أنه تمّ تعيين جلسة مرافعة بشأن هذه الطعون بتاريخ اليوم ليبلغ بذلك مجموع الطّعون تسعة وثلاثون 39 طعنا.وذكر أنّ الدّائرة الاستئنافيّة المتعهّدة بملفّ طعن مرفوع من مترشّح عن الدّائرة الانتخابيّة الحامّة – الحامّة الغربيّة – ولاية قابس كانت قد صرّحت منذ يوم الجمعة الفارط 3 فيفري برفض الطّعن شكلا.

كما أفاد رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية بأن طور التّصريح بمنطوق كافّة الأحكام الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة ينطلق بداية من يوم غد الأربعاء 8 فيفري إلى غاية يوم السبت 11 فيفري 2023.

ويُذكر أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة بخصوص طعون الطّور الأوّل من التّقاضي في غضون ثلاثة أيّام من ترسيم العرائض ويكون التّصريح بمنطوق الأحكام الصّادرة بشأنها في غضون خمسة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، على أن تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ التّصريح به.

 

*وات

الكاتب: Asma Mouaddeb

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