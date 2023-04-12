البرلمان: “دعوة للقطع مع ممارسات المجالس النيابية السابقة”

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023، أشغال الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب لمواصلة النقاش العام حول مشروع النظام الداخلي للبرلمان والتصويت عليه، بعد ان تم يوم أمس في الجلسة الاولى تقديم وتلاوة التقرير المتعلق بمشروع النظام الداخلي.

وتمحورت أولى تدخلات النواب في النقاش العام حول ضرورة ان يقطع البرلمان الحالي مع الماضي والمجالس النيابية السابقة التي طغت على عملها “المصالح السياسوية الضيقة والمصالح الشّخصية”، في حين شدد نواب آخرون على أهمية أن “يلتزم المجلس التشريعي الحالي فعليا بمحاربة الفساد”.

كما تطرق عدد من النواب في تدخلاتهم الى ضرورة ان ينكبّ اليرلمان على “البناء والتأسيس” لجمهورية جديدة تكون في خدمة الشعب، فضلا عن العمل على الدّفع باتجاه التركيز على مسائل تتعلّق بالسيادة الوطنيّة وتحسين العلاقات الدّولية وتجريم التطبيع.

كما تعهد نواب آخرون بالايفاء بالتزاماتهم تجاه ناخبيهم وتحمل المسؤولية في الدفاع عنهم وإيصال أصواتهم.

يشار الى ان النقاش في الجلسة العامة الاولى المنعقدة أمس الثلاثاء، تركز حول تمكين صحفيي القطاع الخاص والأجنبي من مواكبة الأشغال قبل المصادقة النّهائية على النّظام الدّاخلي.

ويذكر أنّ لجنة النظام الداخلي صادقت يوم 4 أفريل الحالي على الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي تضمّن 171 فصلا موزّعة على 13 بابا بعد ان شرعت يوم 15 مارس 2023، في عقد جلساتها المُغلقة لصياغة هذا المشروع .

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