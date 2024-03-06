البرلمان يقرر عدم رفع الحصانة عن 7 نواب

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وأفاد مقرر اللجنة يوسف طرشون، اليوم الأربعاء 06 مارس 2024، بأنه وردت على اللجنة مطالب لرفع الحصانة عن 7 نواب منذ شهر جوان 2023، مبينا أن اللجنة أعدت تقاريرها كل على حدة، بعد الاطلاع على الوثائق القضائية الواردة عليها في شأن النواب المعنيين، بعد أن مكنتهم من الدفاع عن أنفسهم بحضور محاميهم.
وأضاف أن اللجنة رفعت تقاريرها في شأن النواب المعنيين الى الجلسة العامة التي نظرت فيها أمس، وقررت عدم رفع الحصانة عن أي منهم بالأغلبية المطلقة للنواب، معتبرا أن التهم التي وردت على اللجنة لا ترقى لدرجة اقرار رفع الحصانة عن النواب المعنيين.
وتعد هذه الجلسة المغلقة، الثانية من نوعها التي يعقدها البرلمان الحالي منذ تنصيبه في مارس 2023 للنظر في مطلب مماثل، حيث سبق وأن نظر في مطلب رفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العال، في جلسة عامة مغلقة يوم 10 أكتوبر 2023 ، وقررت آنذاك رفع الحصانة عنه
Written by: Rim Hasnaoui
today08/02/2024 287 1