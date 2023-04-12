البرنامج الاجتماعي للاتحاد التونسي للتضامن يتجاوز 13 مليون دينار

أفاد منير الحاجي مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بأنّ موائد الإفطار التي يقدمها خلال شهر رمضان تندرج ضمن البرنامج الاجتماعي للاتحاد والذي يتضمن برامج دورية تشمل توزيع قفة رمضان على العائلات الفقيرة والمعوزة ومحدودة الدخل ويهم هذه السنة 45 ألف عائلة بإعتمادات مالية تقارب 4 مليون دينار.

وقال في تصريح لبرنامج اكسبراسو إنه “تم تنظيم 48 مائدة إفطار لفائدة 4340 منتفع بقيمة جملية أولية خصصها الاتحاد تقدر ب1 مليون و130 ألف دينار دون إعتبار المجهود الجهوي والمحلي”.

وأبرز الحاجي أنه تم توزيع 220 ألف طرد غذائي لفائدة العائلات محدودة الدخل، مبينا أنّ الاعتماد المخصص للبرنامج يقدر بـ 7 مليون دينار.

ولفت محدثنا إلى أنه سيتم في أواخر شهر رمضان القيام ببرنامج لختان الأطفال تشرف عليه اللجان الجهوية والمحلية، إضافة إلى “كسوة العيد” من خلال توفير مايزيد عن 100 ألف لباس و25 ألف حذاء.

وقال الحاجي إنّ “القيمة المالية للبرنامج الاجتماعي للاتحاد خلال شهر رمضان هذه السنة تجاوز 13 مليون دينار إلى جانب المجهود الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية من مساعدات اجتماعية تجاوزت 35 مليون دينار”.

وشدّد على أنّ مجهود الاتحاد يتمثل في معاضدة مجهود الدولة ومساعدة العائلات الفقيرة والمعوزة، مشيرا إلى أنّ توزيع المساعدات يخضع لمقاييس تضبطها الاجراءات المعمول بها مع وزارة الشؤون الاجتماعية حيث يتلقى الاتحاد قائمة للمنتفعين من بنك المعطيات بالوزارة.

وبيّن الحاجي أنّ المصالح الجهوية للاتحاد موجودة في كامل جهات الجمهورية وتقوم بإيصال المساعدات للمنتفعين في الجهات.