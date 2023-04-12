البرنامج الاجتماعي للاتحاد التونسي للتضامن يتجاوز 13 مليون دينار

Express Radio Le programme encours
وقال في تصريح لبرنامج اكسبراسو إنه “تم تنظيم 48 مائدة إفطار لفائدة 4340 منتفع بقيمة جملية أولية خصصها الاتحاد تقدر ب1 مليون و130 ألف دينار دون إعتبار المجهود الجهوي والمحلي”.
وأبرز الحاجي أنه تم توزيع 220 ألف طرد غذائي لفائدة العائلات محدودة الدخل، مبينا أنّ الاعتماد المخصص للبرنامج يقدر بـ 7 مليون دينار.
ولفت محدثنا إلى أنه سيتم في أواخر شهر رمضان القيام ببرنامج لختان الأطفال تشرف عليه اللجان الجهوية والمحلية، إضافة إلى “كسوة العيد” من خلال توفير مايزيد عن 100 ألف لباس و25 ألف حذاء.
وقال الحاجي إنّ “القيمة المالية للبرنامج الاجتماعي للاتحاد خلال شهر رمضان هذه السنة تجاوز 13 مليون دينار إلى جانب المجهود الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية من مساعدات اجتماعية تجاوزت 35 مليون دينار”.
وشدّد على أنّ مجهود الاتحاد يتمثل في معاضدة مجهود الدولة ومساعدة العائلات الفقيرة والمعوزة، مشيرا إلى أنّ توزيع المساعدات يخضع لمقاييس تضبطها الاجراءات المعمول بها مع وزارة الشؤون الاجتماعية حيث يتلقى الاتحاد قائمة للمنتفعين من بنك المعطيات بالوزارة.
وبيّن الحاجي أنّ المصالح الجهوية للاتحاد موجودة في كامل جهات الجمهورية وتقوم بإيصال المساعدات للمنتفعين في الجهات.
الكاتب: waed selmi
today14/04/2023 361 5
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023 عن تتويج زيت الزيتون التونسي، خلال هذا الأسبوع من خلال تتويج عدد هام من المؤسسات الناشطة في قطاع زيت الزيتون المعلّب على ميداليات في المسابقتين الدوليتين لأحسن زيت زيتون في العالم. وتحصلت المؤسسات التونسية المشاركة في المسابقة الدولية لأحسن زيت زيتون في العالم JOOP باليابان يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 على 10 ميداليات منها 06 ذهبيّة . كما حصدت المشاركة […]