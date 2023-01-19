البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام في تونس 2.2 %

توقع البنك الإفريقي للتنمية في تقرير جديد أصدره اليوم الخميس 19 جانفي 2023 أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام في تونس 2.2 بالمائة في سنة 2023 و2.6 بالمائة في سنة 2024، بينما من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 8 بالمائة في المتوسط ​​للفترة 2023-2024.

وأقر البنك وفق التقرير الذي ورد تحت عنوان “أداء وآفاق الاقتصاد الكلي لإفريقيا”، بخصوص نمو دول منطقة شمال إفريقيا، أنه ينبغي أن يستقر عند 4.3 بالمائة في سنة 2023، مدعوما بالتعافي القوي المرتقب في ليبيا والمغرب، والذي قد يعوض التباطؤ المتوقع في الجزائر.

كما أبرزت تقديرات النمو لشمال إفريقيا تراجعا بنسبة 1.1 نقطة مئوية، لتنخفض من 5.4 بالمائة في سنة 2021 إلى 4.3 بالمائة في سنة 2022.

ويقدر مؤلفو التقرير أن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى الانكماش الحاد في ليبيا وآثار الجفاف في المغرب.

وأردف التقرير موضحا أنه مع ذلك لا تزال اقتصادات المنطقة عرضة “لرياح معاكسة كبيرة” لا سيما بسبب عدم استقرار الوضع السياسي في ليبيا والصدمات المناخية التي يمكن أن تؤثر على النمو في سنة 2024 ، وفق ما بينه الانخفاض المتوقع بنسبة 3.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لبلدان منطقة شمال إفريقيا.

كما أفاد المصدر ذاته بتضاعف نمو مصر تقريبا من 3.3 بالمائة في سنة 2021 إلى 6.1 بالمائة في سنة 2022، بفضل بتوسيع الاستثمار في البنية التحتية وزيادة إنتاج الغاز وزيادة الحركة البحرية على قناة السويس.

وأشار التقرير أيضا إلى تضاعف النمو في موريتانيا من 2.4 بالمائة في سنة 2021 إلى 5.3 بالمائة في سنة 2022 ، وذلك بفضل انتعاش الاستهلاك المنزلي وزيادة إنتاج خام الحديد والذهب إلى جانب الاستثمارات الجديدة في الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة.

كما أكد التقرير أن دول شمال إفريقيا المصدرة للنفط والغاز مثل الجزائر وليبيا، ينبغي أن تصبح مصادر بديلة لاحتياجات دول الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز ، إذا كانت مخططات هذه الأخيرة تهدف إلى تنويع مصادرها بعيدا عن الاعتماد على الواردات من روسيا.

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