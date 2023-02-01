البنك المركزي: ارتفاع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى 7.96 %

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وبلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية مستوى 6.19 بالمائة و6.15 بالمائة، على التوالي، خلال شهري جانفي 2022 وجانفي 2021.
ويعود ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 75 نقطة لتصل إلى 8 بالمائة، بناء على قرار اتخذه مجلس إدارة البنك المركزي يوم 30 ديسمبر 2022.
ويهدف البنك المركزي التونسي من خلال هذا الإجراء، إلى “تقليص المنحى التصاعدي للتضخم وإعادته إلى مستويات مستدامة، من أجل حماية المقدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على مخزون الموجودات من العملة الأجنبية وتهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي سليم ومستدام”.
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الكاتب: Asma Mouaddeb
ذكّرت محكمة المحاسبات المترشحين للدور الأول من الانتخابات التشريعية بضرورة إيداع الحسابات المتعلقة بمداخيل ومصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المحكمة في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت يوم 15 جانفي 2023 عن النتائج النهائية للدور الأول لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التي جرت يوم 17 ديسمبر 2022. وذكرت محكمة المحاسبات المترشحين للدول الأول من الانتخابات، وفق ما ورد على صفحتها […]
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