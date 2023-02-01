البنك المركزي: ارتفاع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى 7.96 %

حافظ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية على نسقه التصاعدي، ليصل إلى 7.96 بالمائة خلال شهر جانفي 2023، مقابل 7.26 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2022، وفق معطيات صدرت، اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 عن البنك المركزي التونسي.

وبلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية مستوى 6.19 بالمائة و6.15 بالمائة، على التوالي، خلال شهري جانفي 2022 وجانفي 2021.

ويعود ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 75 نقطة لتصل إلى 8 بالمائة، بناء على قرار اتخذه مجلس إدارة البنك المركزي يوم 30 ديسمبر 2022.

ويهدف البنك المركزي التونسي من خلال هذا الإجراء، إلى “تقليص المنحى التصاعدي للتضخم وإعادته إلى مستويات مستدامة، من أجل حماية المقدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على مخزون الموجودات من العملة الأجنبية وتهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي سليم ومستدام”.

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