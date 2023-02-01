البنك المركزي يدعو إلى التعجيل بتفعيل الإصلاحات لتصحيح الإختلال في الميزانية

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جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، في إجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023، للتداعيات المحتملة لتدهور الترقيم السيادي للبلاد على الوضع المالي والإقتصادي بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل على السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية والمتعلقة بوجه خاص بواردات المواد الأساسية.
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الكاتب: waed selmi
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 8 بالمائة. وجاء هذا القرار على ضوء التطورات على الصعيدين الدولي والوطني، وفق بلاغ أصدره البنك في ختام اشغال مجلس ادارته . واطلع المجلس على محصلة المناقشات التي تمخض عنها الاجتماع التاسع لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية، بتاريخ 30 جانفي 2023 والتي استعرضت تطور المخاطر الاقتصادية الكلية والمالية وشددت على […]
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