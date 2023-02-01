البنك المركزي يدعو إلى التعجيل بتفعيل الإصلاحات لتصحيح الإختلال في الميزانية

إقتصاد

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 8 بالمائة. وجاء هذا القرار على ضوء التطورات على الصعيدين الدولي والوطني، وفق بلاغ أصدره البنك في ختام اشغال مجلس ادارته . واطلع المجلس على محصلة المناقشات التي تمخض عنها الاجتماع التاسع لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية، بتاريخ 30 جانفي 2023 والتي استعرضت تطور المخاطر الاقتصادية الكلية والمالية وشددت على […]