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إقتصاد

البنك المركزي يدعو إلى التعجيل بتفعيل الإصلاحات لتصحيح الإختلال في الميزانية

todayفبراير 1, 2023

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شدّد مجلس إدراة البنك المركزي التونسي، على ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لإستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي وتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الإختلالات في الميزانية وكذلك الإختلالات الخارجية.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، في إجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023، للتداعيات المحتملة لتدهور الترقيم السيادي للبلاد على الوضع المالي والإقتصادي بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل على السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية والمتعلقة بوجه خاص بواردات المواد الأساسية.

*وات

الكاتب: waed selmi

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