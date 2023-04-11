البوغديري: “إصلاح التعليم سينطلق باستشارة إلكترونية..”

أفاد وزير التربية، محمد على البوغديري، لدى لقائه، اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، وفدا عن المنظمة التونسية لتربية والاسرة، بأن إصلاح التعليم سينطلق باستشارة إلكترونية تكون المعطيات المجمعة منها والمعالجة مادّة أوّلية لتحديد ملامح مدرسة تونس الجديدة.

وأكد البوغديري عن دور ومساهمة المجتمع المدني في الجهود التربوية والتعليمية، مشددا على أن التعليم أصبح في صدارة اهتمامات الدولة.

كما أكد محمد علي البوغديري وزير التربية، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد مصر على تشريك كل فئات الشعب في الاستشارة الوطنية حول اصلاح التعليم داعيا المواطنين الى المشاركة فيها بكثافة.

وللإشارة، فقد أذن رئيس الجمهورية بتكوين لجنة مكلفة بإعداد مشروع نصّ الاستشارة حول إصلاح التربية والتعليم ستنطلق في أشغالها الأسبوع القادم وستضمّ في عضويتها ممثلين عن الوزارات الحاضرة في هذا الاجتماع إضافة إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، علاوة على مختصين في علم الإجتماع.

وأكّد رئيس الدولة على أن الإصلاح لا يمكن أن يكون كاملا إلا إذا تمّ وفق مقاربة شاملة تهمّ كل مراحل التعليم، وأن أي خطأ يمكن أن يحصل ليس من السهل تداركه إلا بعد سنوات، وأن أي ثمار لهذا الإصلاح لا يُمكن جَنْيها إلا بعد عقود.

وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد الخميس الماضي على هامش زيارة أداها إلى معهد سالم بن حميدة بأكودة على أهمية إصلاح التعليم، وإعتبر أن سالم بن حميدة قام بدعوات للإصلاح وله مواقف وعديد الكتابات التي لم تلقى حظها في تونس.

كما انتظم في ديسمبر الماضي، بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن حول مشروع المرسوم المتعلق باحداث المجلس الأعلى للتّربية ، وفق ما افادت به رئاسة الحكومة في بلاغ لها.