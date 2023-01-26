البوغديري: مسؤولون سابقون في الدولة حاولوا منع صندوق النقد الدولي من تمويل تونس

قال محمد علي البوغديري عضو مبادرة لينتصر الشعب اليوم الخميس 26 جانفي 2023، “نحن أبناء 25 جويلية 2021، نزلنا إلى الشارع للمطالبة بوضع حد لمهزلة البرلمان وإنقاذ البلاد من وضعية تعيسة أساءت لتونس في الداخل والخارج”.

وأضاف البوغديري خلال إستضافته في برنامج لكسبراس ” نحن متمسكون بالذهاب قدما في هذا المسار إلى حين إنجاحه وإخراجه من الوضع الإستثنائي”.

واعتبر أنه “رغم الطباطؤ والتعثر توجد نوايا صادقة وإيجابية من قبل رئيس الجمهورية الذي أقدم على حركة ليست بالهينة من خلال إجراءات صعبة في بلد ملغم وممتلئ بالفساد والرشوة والمحسوبية والربح السهل” على حد توصيفه.

وأفاد محدثنا بأنّ كل المؤشرات قبل تاريخ 25 جويلية كانت “سيئة” والنظام البرلماني أثبت فشله، مضيفا “نصف 25 جويلية بالحركة التصحيحية والتي انطلقت في محيط صعب في ظل وجود لوبيات الفساد وأصحاب المصالح الذين يفعلون كل شي لأحباط وإفشال هذا المسار”.

وتابع قائلا “كانت هناك جهود مكثفة لإفشال القمة الفرونكوفونية في تونس، إضافة إلى وجود إتصالات بصندوق النقد الدولي من قبل مسؤولين سابقين في الدولة في محاولة لعدم منح تونس التمويلات وإظهارها كبلد لا يحترم الديمقراطية” وفق تقديره.

وفيما يتعلق بالإنتخابات التشريعية إعتبر البوغديري أنها لم تشهد أي تدخل من السلطة سواء من رئيس الجمهورية أو الولاة أو المعتمدين، وأضاف “أؤكد غياب أي تدخل بل على خلاف ذلك كانت هنالك توصيات صارمة من رئيس الدولة للولاة والمعتمدين بعدم التدخل”.

وأرجع البوغديري عدم إستجابة “الشعب لدعوات النزول إلى الشارع من مختلف الأطراف للمطالبة بإسقاط الرئيس لأملهم في سعيد، والنقطة المركزية ومربط الفرس هو نظافة يده” وفق توصيفه.

وحول توقيت إعتماد الفصل 80 من الدستور توجه ضيف لكسبراس باللوم إلى رئيس الدولة “لأنه لم يعتمد هذا الفصل في السابق بل مارس ضبط النفس قبل أن يضطر لذلك نتيجة الضغط الشعبي” على حد قوله.

وقال عضو مبادرة لينتصر الشعب “أؤكد لسنا في طريق خاطئ نحن متجهون نحو حالة أفضل بكثير من التي التي كنا نعيشها”.