الترجي الرياضي: وزير الرياضة تعهد بتجهيز المنعرج الجنوبي والشمالي لملعب رادس

أفاد الترجي الرياضي التونسي اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 بأنه على إثر إجتماع رئيس النادي حمدي المؤدب بوزير الشباب والرياضة كمال دقيش تعهد هذا الأخير بتجهيز المنعرج الجنوبي والشمالي لملعب حمادي العقربي برادس بالكراسي.

وسيكون ذلك قبل مواجهة الفريق مع الزمالك المصري يوم 25 فيفري الجاري، نظرا لعدم إمكانية القيام بذلك قبل مباراة المريخ السوداني المقرر يوم 11 فيفري في إطار دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاء في بلاغ الفريق أنه تمت مراسلة الكونفدرالية الإفريقية حيث طلبت ترخيصا إستثنائيا لإستعمال المنعرج الجنوبي في وضعه الحالي إلى حين قيام الجهات المختصة بتجهيز الكراسي قبل مواجهة الزمالك المصري.

كما راسلت إدارة النادي رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم طالبة التدخل لفائدة الكونفدرالية الإفريقية للإستجابة لمطالبها وفق نص البلاغ.