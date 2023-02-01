الترجي الرياضي: وزير الرياضة تعهد بتجهيز المنعرج الجنوبي والشمالي لملعب رادس

Express Radio Le programme encours
وسيكون ذلك قبل مواجهة الفريق مع الزمالك المصري يوم 25 فيفري الجاري، نظرا لعدم إمكانية القيام بذلك قبل مباراة المريخ السوداني المقرر يوم 11 فيفري في إطار دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وجاء في بلاغ الفريق أنه تمت مراسلة الكونفدرالية الإفريقية حيث طلبت ترخيصا إستثنائيا لإستعمال المنعرج الجنوبي في وضعه الحالي إلى حين قيام الجهات المختصة بتجهيز الكراسي قبل مواجهة الزمالك المصري.
كما راسلت إدارة النادي رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم طالبة التدخل لفائدة الكونفدرالية الإفريقية للإستجابة لمطالبها وفق نص البلاغ.
الكاتب: waed selmi
شدّد مجلس إدراة البنك المركزي التونسي، على ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لإستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي وتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الإختلالات في الميزانية وكذلك الإختلالات الخارجية. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، في إجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023، للتداعيات المحتملة لتدهور الترقيم السيادي للبلاد على الوضع المالي والإقتصادي بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل على السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية […]
تعليقات (0)