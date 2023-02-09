التصريح بمنطوق 16 حكما استئنافيا للطعون في نتائج الانتخابات

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وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأحكام تتوزع على تسعة برفض الطّعن شكلا، وخمسة برفض الطّعن أصلا، وحكمين بتغيير النّتائج وبإلغاء القرار المطعون فيه وذلك بكلّ من الدّائرة الانتخابيّة ساقية الدّائر – صفاقس، والدّائرة الانتخابيّة سجنان – جومين – غزالة من ولاية بنزرت.
وأشار إلى أن طور التّصريح بمنطوق كافّة الأحكام الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة يتواصل إلى غاية يوم السبت 11 فيفري.
ويُذكر أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة بخصوص طعون الطّور الأوّل من التّقاضي في غضون ثلاثة أيّام من ترسيم العرائض، ويكون التّصريح بمنطوق الأحكام الصّادرة بشأنها في غضون خمسة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، على أن تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ التّصريح به.
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الكاتب: Asma Mouaddeb
قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش اليوم الخميس 9 فيفري 2023 إنه تم تسجيل انخفاض كبير في أسعار بعض الخضر وتسجيل تراجع بالنسبة للمعدل العام لأسعار مختلف المنتوجات الفلاحية. وأضاف خرباش لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن أسعار الطماطم شهدت منذ شهر ديسمبر منحى تنازليا، لتصل إلى معدل 1500 مليم للكلغ الواحد، بعد ارتفاعها الكبير خلال شهر أكتوبر وبلوغها 3 دينارات. وأكد أن أسعار الفلفل […]
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