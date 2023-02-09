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التصريح بمنطوق 16 حكما استئنافيا للطعون في نتائج الانتخابات

today09/02/2023

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أفاد رئيس وحدة الاتّصال والاعلام بالمحكمة الإداريّة القاضي فيصل بوقرّة بأنّ الدّوائر الاستئنافيّة المتعهّدة بالقضايا في سياق الطّور الأوّل من نزاع النّتائج الأوليّة للدّورة الثّانية من الانتخابات التّشريعيّة صرحت إلى حدود اليوم الخميس 9 فيفري 2023 بمنطوق ستّة عشر (16) حكما من بين مجموع تسعة وثلاثون (39) قضيّة.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأحكام تتوزع على تسعة برفض الطّعن شكلا، وخمسة برفض الطّعن أصلا، وحكمين بتغيير النّتائج وبإلغاء القرار المطعون فيه وذلك بكلّ من الدّائرة الانتخابيّة ساقية الدّائر – صفاقس، والدّائرة الانتخابيّة سجنان – جومين – غزالة من ولاية بنزرت.

وأشار إلى أن طور التّصريح بمنطوق كافّة الأحكام الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة يتواصل إلى غاية يوم السبت 11 فيفري.

ويُذكر أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة بخصوص طعون الطّور الأوّل من التّقاضي في غضون ثلاثة أيّام من ترسيم العرائض، ويكون التّصريح بمنطوق الأحكام الصّادرة بشأنها في غضون خمسة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، على أن تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ التّصريح به.

 

*وات

الكاتب: Asma Mouaddeb

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