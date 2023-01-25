التلويح بتنفيذ إضراب في كامل مصحات تصفية الدم

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ودعت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023، إثر انعقاد جلسة عامة خارقة للعادة لفرع تصفية الدم للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص يوم 22 جانفي الجاري، أطباء تصفية الدم لحمل الشارة الحمراء أثناء العمل لمدة عشرة أيام تنديدا بعدم تجاوب الوزارة لمطالبهم وعدم دعوتهم للتفاوض.
وأشارت النقابة إلى توجهها إلى سلطة الإشراف عن طريق مراسلتين متتالتين إلى وزير الشؤون الاجتماعية من أجل الترفيع في أتعاب طبيب تصفية الدم بداية من 1 جانفي بالإضافة إلى المطالبة بتعيين رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص أو من يمثله عضوا قارا باللجنة التي وقع تشكيلها صلب وزارة الشؤون الاجتماعية لتقييم التكلفة الفعلية لحصة تصفية الدم.
الكاتب: waed selmi
أوصت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة بأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من التقلبات المناخية والمتوقع أن تتخللها نزول كميات معتبرة من الثلوج والأمطار. ودعت إلى ضرورة ضمان تزوّد السوق المحلية بالمواد الغذائية وتمكين متساكني المرتفعات من قوارير الغاز والاستعداد لفتح الطرقات بالآلات الكاسحة والماسحة على أن تبقى اللجان المحلية لمجابهة الكوارث بكل من عين دراهم وطبرقة وغار الدماء وبلطة بوعوان في حال إنعقاد دائم وذلك لمتابعة تطور […]
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