التلويح بتنفيذ إضراب في كامل مصحات تصفية الدم

لوحت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بتنفيذ إضراب عن العمل في كافة مصحات تصفية الدم بالجمهورية التونسية، وذلك في صورة تواصل تجاهل وزارة الشؤون الاجتماعية لمطالب النقابة من بينها الترفيع في أتعاب طبيب تصفية الدم.

ودعت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023، إثر انعقاد جلسة عامة خارقة للعادة لفرع تصفية الدم للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص يوم 22 جانفي الجاري، أطباء تصفية الدم لحمل الشارة الحمراء أثناء العمل لمدة عشرة أيام تنديدا بعدم تجاوب الوزارة لمطالبهم وعدم دعوتهم للتفاوض.

وأشارت النقابة إلى توجهها إلى سلطة الإشراف عن طريق مراسلتين متتالتين إلى وزير الشؤون الاجتماعية من أجل الترفيع في أتعاب طبيب تصفية الدم بداية من 1 جانفي بالإضافة إلى المطالبة بتعيين رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص أو من يمثله عضوا قارا باللجنة التي وقع تشكيلها صلب وزارة الشؤون الاجتماعية لتقييم التكلفة الفعلية لحصة تصفية الدم.