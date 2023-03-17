“التوجه إلى خلق الفرص للشباب بشكل مباشر وتحسين التشغيلية”

أفاد سنان سافي منسق مشروع “FORMAT” لوزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم الجمعة 17 مارس 2023، بأن مشروع التكوين وسوق الشغل هو مشروع تعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، “انطلق منذ سنة تقريبا ويمس جوانب التشغيل والمبادرة الخاصة والحوار الاجتماعي في علاقة بالتشغيل”.

وأضاف سنان سافي لدى حضوره في برنامج الشارع التونسي، في بث مباشر من فعاليات “أول صالون لكوادر المستقبل في مجال التكنولوجيا في تونس”، أن التوجه الآن في الوزارة هو دفع هذا المشروع كمشروع نموذجي واستهداف سوق الشغل والشباب بشكل مباشر لخلق الفرص وتحسين نسق التشغيلية”.

وأوضح أن المشروع يستهدف تحسين الوضعية الشغلية لـ 1200 شابا بعد ثلاث سنوات، وإدماج 1200 شابا آخرين في سوق الشغل من المنتفعين بالبرامج، وأشار إلى أن تسجيل 4000 آلاف شاب على المنصة يحيل إلى توفر 4 آلاف فكرة مشروع، تمت مرافقة 250 مشروعا، منهم.

وعبّر عن أمله في مواصلة العمل على هذا البرنامج، وتكريس التعاون مع مختلف المتدخلين، مع تحسين الطاقة التشغيلية.

ومن جهته تحدث “Lukas Baur” مساعد مدير مشروع “FORMAT”، عن إطلاق مشروع نموذجي، يمكن التسجيل فيه ويتعلق بالمهتمين بالتكنولوجيات الحديثة والديجيتال، ومشروع آخر تولى اختيار عدد من المترشحين والعمل على تكوينهم وإدماجهم في سوق الشغل.